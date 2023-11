Scoperta Rivoluzionaria: Ossigeno Atomico Rilevato nell’Atmosfera di Venere

La recente scoperta di ossigeno atomico nell’atmosfera di Venere ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica, offrendo nuove prospettive sulla dinamica atmosferica del pianeta e sulle sue potenziali somiglianze e differenze con la Terra.

Prima di questa scoperta, l’esistenza di ossigeno atomico nell’atmosfera venusiana era già stata ipotizzata da modelli teorici e confermata sul lato notturno del pianeta. Tuttavia, la rilevazione di ossigeno atomico sul lato diurno di Venere rappresenta una novità significativa, poiché fornisce nuovi dati sulla circolazione atmosferica interna e sulla dinamica dell’atmosfera venusiana.

L’ossigeno atomico su Venere differisce dall’ossigeno molecolare (O2), l’ossigeno che noi respiriamo sulla Terra, il quale è composto da due atomi di ossigeno legati insieme. La presenza di ossigeno atomico, cioè di singoli atomi di ossigeno, nell’atmosfera di Venere, suggerisce una distribuzione di questo elemento più ampia di quanto si pensasse in precedenza, ampliando così la nostra comprensione della composizione e della chimica atmosferica di Venere.

La scoperta è stata realizzata da un team di astronomi guidati da Heinz-Wilhelm Hübers del Centro aerospaziale tedesco (DLR).

Hanno pubblicato i loro risultati in un articolo su Nature Communications, evidenziando la presenza di ossigeno atomico sia sul lato diurno che sul lato notturno di Venere, una scoperta che è stata definita come rivoluzionaria per la ricerca astronomica. Queste nuove informazioni potrebbero aiutare gli scienziati a meglio comprendere le differenze tra l’atmosfera di Venere e quella della Terra, aprendo nuove possibilità per la ricerca futura nel campo dell’astronomia planetaria