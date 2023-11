Le Nuove e Rivoluzionarie Funzionalità di WhatsApp per PC

WhatsApp ha recentemente introdotto importanti aggiornamenti per la sua applicazione desktop su Windows, introducendo diverse novità e miglioramenti. Tra le caratteristiche più significative troviamo:

Nuova App WhatsApp per Windows: Una versione completamente rinnovata dell’app WhatsApp per Windows è stata lanciata, progettata per caricarsi più velocemente e con un’interfaccia simile a quella della versione mobile dell’app. Questa nuova versione supporta le chiamate di gruppo video fino a otto persone e le chiamate audio fino a 32 persone.

Miglioramenti nella sincronizzazione dei dispositivi: WhatsApp ha migliorato la funzionalità di collegamento dei dispositivi, consentendo una migliore sincronizzazione tra più dispositivi. Questo include nuove funzionalità come l’anteprima dei link e gli adesivi.

Versione Beta per Mac: WhatsApp sta anche introducendo una nuova versione beta della sua applicazione desktop per Mac, attualmente nelle prime fasi di beta.

Modalità Compatibilità: Con la nuova modalità “Companion mode”, gli utenti possono ora usare lo stesso account WhatsApp su due telefoni cellulari aggiuntivi. Ciò consente di rimanere connessi sul telefono principale mentre ci si collega a un altro telefono, e addirittura utilizzare WhatsApp contemporaneamente su un telefono Android e un iPhone.

Blocco Chat: Una nuova funzione di blocco chat permette agli utenti di aggiungere un blocco con impronte digitali o Face ID (per iPhone) alle chat private e di gruppo, aumentando la privacy delle conversazioni.

Modifica dei Messaggi: Gli utenti possono ora modificare i messaggi inviati entro i primi 15 minuti dall’invio, con una specifica menzione “modificato” sotto i messaggi modificati.

Anteprime dei Link nelle Storie: Quando si pubblica un link nella propria storia, WhatsApp aggiunge automaticamente un’immagine di anteprima prelevata dall’URL, fornendo ai visualizzatori il contesto del link prima di aprirlo.

Condivisione di Immagini di Alta Qualità: È stata introdotta un’opzione per caricare immagini in alta qualità, che consente agli utenti di evitare la perdita di qualità dovuta alla compressione durante la condivisione di immagini.

Picture-in-Picture per Videochiamate su iOS: La modalità Picture-in-Picture per le videochiamate, già disponibile per Android, è stata introdotta anche su iPhone, permettendo agli utenti di navigare in altre app mentre minimizzano la videochiamata in una piccola interfaccia mobile sullo schermo.

Silenzio delle Chiamate da Numeri Sconosciuti: Una nuova opzione consente agli utenti di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti o non salvati, migliorando la privacy e riducendo le distrazioni.

Canali WhatsApp: Simili ai canali di Telegram, i Canali WhatsApp consentono ai creatori o agli amministratori di inviare messaggi, immagini, video, adesivi, ecc., che vengono trasmessi a tutti i membri del canale. Questa funzione è attualmente disponibile a Singapore e in Colombia, ma verrà distribuita in altre regioni più avanti durante l’anno.

Oltre a queste novità già disponibili, ci sono diverse altre funzionalità in arrivo nel corso del 2023, tra cui la possibilità di inviare messaggi testuali “Visualizza una volta“, fissare i messaggi nelle chat, un tab delle chiamate per la versione desktop, una directory delle attività commerciali, lo sblocco dello schermo per la versione desktop, la condivisione di fino a 100 file multimediali, l’invio di immagini senza compressione, la trasferimento delle chat senza Google Drive, la conversione automatica dei messaggi vocali in testo, la condivisione automatica dello stato su Facebook, messaggi video brevi, aggiunta di contatti in WhatsApp, un nuovo layout per Android, la creazione di adesivi WhatsApp, la condivisione dello schermo, l’introduzione di username e la condivisione di video ad alta qualità.