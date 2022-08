Le zanzare mordono di più alcune persone, ecco perchè

Un nuovo studio negli Stati Uniti spiega perché le zanzare pungono di più alcune persone ed i motivi sono diversi.

In generale, c’è un’idea generale secondo cui le zanzare pungono alcuni gruppi sanguigni, le persone dalla pelle chiara e quelle con la pelle più sottile.

Alcune di queste teorie sono basate sull’esperienza e altre sulla ricerca. Un nuovo studio rivela che ci sono alcuni profumi che le zanzare amano, mentre ci sono altri segnali fisici e chimici che le rendono più attratte da certe persone.

Lo studio, condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università Internazionale di Miami negli Stati Uniti, ha analizzato il motivo per cui le zanzare pungono di più alcune persone. Secondo la ricerca, è stato determinato che molecole come indolo, nonanolo, ottenolo e acido lattico creano odori che attirano l’attenzione delle zanzare.

Le zanzare non succhiano solo il sangue dagli esseri umani. Gli uccelli, in particolare, sono preferiti da molte specie di zanzare in quanto la loro temperatura corporea è leggermente superiore a quella dell’uomo. Alcuni virus trasportati dagli uccelli possono quindi infettare l’uomo. Un esempio di questi è il virus della febbre del Nilo occidentale.

La temperatura corporea piace alle zanzare

Sottolineando che la temperatura corporea è uno degli altri fattori che influenzano l’inclinazione delle zanzare verso l’uomo, gli esperti hanno affermato che tendono soprattutto verso le zone calde dove i vasi sanguigni sono densi .

Le zanzare hanno occhi composti e possono vedere gli esseri viventi che si muovono intorno a loro. Questa creatura, che vede gli organismi a una distanza di circa dieci metri, percepisce la tua silhouette e si dirige verso di te quando ti muovi.

Il sudore attira le zanzare

Gli esperti affermano che le persone che sudano sono preferite dalle zanzare e che diverse sostanze nel nostro sudore le attirano, quindi le zanzare preferiranno le persone che sudano eccessivamente.

Evitare di vestirsi di arancione, rosso e nero

Gli esperti affermano che il motivo principale di ciò è che la vista delle zanzare non è sviluppata molto bene e si muovono secondo le sagome delle persone. Per questo motivo i vestiti più scuri possono farti pungere di più dalle zanzare, aggiungendo che le persone con metabolismo elevato sudano di più perché producono più anidride carbonica.

“Secondo la ricerca, le zanzare preferiscono ignorare le tonalità più fredde di verde, viola, blu e bianco. Inoltre, alcuni colori sembrano più attraenti. Questi colori sono arancione, rosso e nero. La maggior parte di questi colori corrisponde a lunghe lunghezze d’onda della luce. Si ritiene inoltre che la pelle umana sia attraente per le zanzare perché si trova nella gamma rossa e arancione ed a lunghezze d’onda lunghe. Pertanto, scegliere i colori verde, viola, blu e bianco nella scelta dei vestiti potrebbe essere un modo diverso per tenere lontane le zanzare. Tuttavia, la ricerca deve continuare a fornire dati più chiari su questo problema“.

Le zanzare preferiscono il sangue 0

E’ noto che le zanzare colpiscono di più le persone con gruppo sanguigno 0, soprattutto quando si valutano gruppo sanguigno A e gruppo sanguigno 0, le zanzare preferiscono persone di gruppo sanguigno zero il doppio del gruppo sanguigno A.

Nel 2019, uno studio condotto da esperti del Japan Pest Control Institute ha rivelato che le persone con gruppo sanguigno “0” hanno circa il doppio delle probabilità di essere morsi dalle zanzare rispetto alle persone con gruppo sanguigno “A”.

Quelli con sangue di gruppo B sono compresi tra i gruppi “0” e “A”. Jonathan F. Day ha affermato che sono necessari ulteriori studi sui gruppi sanguigni, ma ha sottolineato che ci sono alcuni fattori che sono decisivi affinché le zanzare scelgano determinate persone.

Secondo Day, i segnali umani dirigono le zanzare al loro apporto sanguigno. Day ha detto: “Il segno più importante è l’anidride carbonica. La quantità di anidride carbonica che produci ti rende un bersaglio più attraente per le zanzare. Quelli con un metabolismo veloce rilasciano più anidride carbonica“.

Evitare i graffi

Gli esperti hanno affermato che la causa del prurito, dei piccoli gonfiori e degli arrossamenti dovuti alle punture di zanzara, che diventano insopportabili soprattutto nei mesi e nelle sere d’estate, è in realtà una reazione del sistema immunitario, e che il corpo reagisce come bruciore e prurito contro il secrezione lasciata dalla zanzara dopo il morso.

Sottolineano che è importante cercare di non graffiarsi, anche se è difficile, perché può causare infezioni in quella zona. Spiegano anche che graffiarsi fino al punto di sanguinare, specialmente con le unghie sporche, apre la strada all’infezione della pelle.