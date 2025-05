Lilo & Stitch e Mission: Impossible dominano il box office internazionale con oltre 200 milioni di dollari

Nei primi tre giorni di programmazione internazionale, il live-action Disney Lilo & Stitch incassa 56,3 milioni di dollari. Nel frattempo, Mission: Impossible – Il Giudizio Finale supera i risultati del capitolo precedente, raggiungendo i 100,7 milioni di dollari globali.

Il fine settimana appena trascorso ha segnato una vera e propria rinascita per il box office internazionale, con due blockbuster di peso che hanno dominato le classifiche: Lilo & Stitch, adattamento live-action del classico d’animazione Disney del 2002, e Mission: Impossible – Il Giudizio Finale, settimo capitolo della celebre saga con Tom Cruise.

Lilo & Stitch debutta con un successo clamoroso nei mercati esteri

In soli tre giorni, Lilo & Stitch ha raccolto 56,3 milioni di dollari in 50 mercati internazionali, segnando l’inizio più forte dell’anno in Paesi chiave come Francia, Germania, Italia, Brasile, Messico e Spagna.

Lanciato mercoledì scorso, il film ha già superato le aspettative della vigilia, soprattutto se si considera che si tratta di una pellicola familiare rilasciata al di fuori di un periodo di vacanza scolastica. Disney, pur mantenendo riserbo sui costi di produzione, sembra aver trovato un nuovo successo nella strategia di adattamenti live-action dei suoi classici.

Il totale globale, che include anche il mercato domestico statunitense, ha già superato i 111 milioni di dollari. Secondo Box Office Mojo, i risultati principali arrivano da:

Messico : 9,4 milioni $

: 9,4 milioni $ Regno Unito : 4,2 milioni $

: 4,2 milioni $ Francia : 4,1 milioni $

: 4,1 milioni $ Italia : 3,8 milioni $

: 3,8 milioni $ Brasile : 3,7 milioni $

: 3,7 milioni $ Germania : 2,5 milioni $

: 2,5 milioni $ Spagna: 2 milioni $

Anche la Cina si è dimostrata ricettiva, con 5,7 milioni di dollari raccolti entro sabato, anche se non inclusi nel totale ufficiale sopra citato.

Secondo Variety, questo risultato rafforza la posizione di Disney come leader nel segmento dei film per famiglie, con strategie internazionali sempre più mirate e flessibili.

Mission: Impossible – Il Giudizio Finale supera il predecessore nei mercati esteri

Il nuovo capitolo della saga con Tom Cruise ha già incassato 75,9 milioni di dollari in 64 mercati internazionali, migliorando dell’8% la performance del capitolo precedente nello stesso periodo.

Diretto da Christopher McQuarrie, Il Giudizio Finale rappresenta la prima parte di un finale in due atti per la saga iniziata nel 1996. Con 100,7 milioni di dollari globali già registrati fino a venerdì, Paramount può ritenersi soddisfatta dell’andamento iniziale, che lascia presagire una lunga tenuta in sala.

I mercati di punta includono:

Corea del Sud : 8,9 milioni $

: 8,9 milioni $ Giappone : 6,5 milioni $

: 6,5 milioni $ Australia : 5,4 milioni $

: 5,4 milioni $ Regno Unito : 5 milioni $

: 5 milioni $ Francia : 3,9 milioni $

: 3,9 milioni $ Germania : 3,6 milioni $

: 3,6 milioni $ Messico : 1,9 milioni $

: 1,9 milioni $ Brasile: 1,5 milioni $

È interessante notare come Mission: Impossible stia ottenendo ottimi risultati nonostante una concorrenza diretta e un pubblico globale sempre più selettivo nei confronti dei blockbuster d’azione. Un’analisi di The Hollywood Reporter sottolinea come il franchise continui a rinnovarsi, puntando su acrobazie reali, location mozzafiato e una narrazione incentrata sulla tensione crescente.

Due successi complementari, non rivali

Contrariamente alla narrazione classica del “duello al box office”, Lilo & Stitch e Mission: Impossible rappresentano due offerte cinematografiche molto diverse, rivolte a pubblici differenti. Insieme, hanno dato slancio alle uscite estive nei cinema mondiali, contribuendo a riportare entusiasmo tra spettatori e operatori del settore.

Come sottolineato da Deadline, entrambi i film stanno ricevendo buone recensioni sia dal pubblico che dalla critica, dimostrando che qualità e attrattiva commerciale possono andare di pari passo.

Conclusione: un’estate all’insegna del cinema globale

Con Lilo & Stitch e Mission: Impossible – Il Giudizio Finale, il botteghino internazionale inaugura l’estate con il piede giusto. Entrambi i titoli dimostrano che la varietà di generi e strategie di distribuzione possono coesistere con successo, rilanciando la centralità della sala nel consumo cinematografico globale.