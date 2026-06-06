Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Lioness, una delle serie di punta del catalogo Paramount+, si prepara a tornare sul piccolo schermo. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato la data d’uscita della terza stagione del thriller spionistico firmato da Taylor Sheridan, che vedrà nuovamente protagoniste le star Zoe Saldaña e Nicole Kidman.

Il ritorno dopo una lunga attesa

La programmazione della terza stagione segna un momento cruciale per i fan della serie. I nuovi episodi debutteranno negli Stati Uniti domenica 2 agosto, ponendo fine a un’attesa che si è protratta per quasi due anni dalla conclusione della seconda stagione, avvenuta nel dicembre 2024.

Questo distacco temporale così marcato riflette una tendenza sempre più comune nel panorama delle produzioni streaming contemporanee. I tempi di scrittura, produzione e post-produzione per i titoli di punta si sono dilatati, trasformando ogni nuova stagione in un vero e proprio evento mediatico per le piattaforme di intrattenimento digitale.

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Cosa è confermato: trama e cast stellare

Le prime anticipazioni ufficiali rivelano che i nuovi episodi sposteranno l’azione su una scala globale ancora più ampia, ma con un focus decisamente più intimo. Il team Lioness sarà infatti schierato in quella che viene definita come la missione più personale di sempre, dove reti nascoste, agenti stranieri e tradimenti privati finiranno per scontrarsi.

Al centro della narrazione ci sarà nuovamente Joe, interpretata da Zoe Saldaña, costretta a muoversi sul filo del rasoio tra il dovere verso il proprio Paese e la protezione della sua vita familiare. Accanto a lei confermatissimo il cast di altissimo livello che ha decretato il successo della serie:

Nicole Kidman nei panni di Kaitlyn, il capo di Joe;

nei panni di Kaitlyn, il capo di Joe; Michael Kelly nel ruolo del vicedirettore della CIA Byron Westfield;

nel ruolo del vicedirettore della CIA Byron Westfield; Morgan Freeman, che torna a dare autorevolezza all’universo politico della serie.

La sceneggiatura e la direzione dello show restano saldamente nelle mani del creatore e showrunner Taylor Sheridan, ormai un punto di riferimento assoluto per i contenuti drammatici e d’azione della piattaforma.

Cosa cambia per il pubblico italiano

Per gli spettatori italiani, l’annuncio rappresenta una conferma importante per la programmazione estiva dello streaming. Sebbene la data del 2 agosto sia riferita al debutto statunitense, i precedenti rilasci della piattaforma suggeriscono una distribuzione in contemporanea quasi immediata o a pochissimi giorni di distanza anche per il mercato italiano.

In Italia il genere spy-thriller mantiene un pubblico fortemente fidelizzato. L’arrivo di Lioness 3 ad agosto si inserisce in una strategia di programmazione che punta a presidiare i mesi estivi, storicamente più scarichi di novità per la televisione lineare ma sempre più competitivi per quanto riguarda le abitudini della vita digitale e della fruizione mobile sotto l’ombrellone.