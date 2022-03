Lo sai che il succo di limone può tenere a bada l’asma?

Se hai appena scoperto di avere l’asma o soffri di asma da molto tempo, ecco cosa fare per cercare di risolvere in modo del tutto naturale il problema.

È stato riscontrato che l’uso del succo di limone ha enormi benefici nel corpo e, naturalmente, per fermare e controllare gli attacchi di asma.

Il succo di limone, anche se ha i suoi lati negativi, quando entra nel corpo come acido, finisce come residuo alcalino dopo che le tue cellule lo hanno consumato.

Inoltre, se non stai mangiando abbastanza oli come oli d’oliva e di pesce, ciò può contribuire alla mancanza di olio per lubrificare le articolazioni e di sostanze chimiche antinfiammatorie e questo può accelerare il deterioramento della cartilagine articolare.

Come combattere l’asma con il succo di limone?

Per prima cosa, fai un digiuno di due giorni usando solo acqua e succo di limone. Ogni mattina dopo esserti alzato, in acqua distillata, spremere il succo di un limone biologico.

Riscalda leggermente l’acqua distillata per dare a questa bevanda energia extra e per ridurre il lavoro che il tuo corpo deve fare per digerire questa bevanda.

Aumenta la potenza di questa bevanda al limone Dopo i due giorni di digiuno, continua a bere questa bevanda al limone al mattino almeno ½ ora prima di fare colazione.

Ora quando prepari questa bevanda al limone aggiungi due cucchiaini di manganese ionico. Se sei carico di stress e ansia sai che questo può aggravare l’asma.

Il manganese aiuterà a ridurre queste condizioni emotive. Dopo aver bevuto il succo di limone, sciacquare la bocca con acqua distillata in modo che l’acido del succo di limone non intacchi lo smalto dei denti.

Altra cosa che puoi fare è aggiungere due cucchiai di clorofilla liquida alla tua bevanda al limone e manganese.

Ora hai una bevanda che ti aiuterà a disintossicare a poco a poco il tuo colon. Le tossine che entrano nel sangue dal colon indeboliscono i tessuti dei polmoni e dei bronchi.

Quindi, è meglio mantenere il sangue pulito.

Prendi sempre dei limoni biologici, aggiungi un po’ di manganese, poi un po’ di clorofilla e vedrai i tuoi attacchi di asma diminuire giorno dopo giorno.