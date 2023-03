Cos’è un virus informatico

Un virus informatico è un programma o una sezione di codice che viene caricato nel computer senza il consenso dell’utente e che ha lo scopo di alterare il funzionamento del sistema o dei dati. I virus informatici sono una forma di malware (software dannoso) e possono causare vari problemi, come cancellare o modificare i file, rallentare il computer, rubare le informazioni personali o aprire delle porte per altri attacchi.

Ma come si diffondono i virus informatici (Foto@Pixabay)

Come si diffondono i virus informatici

I virus informatici si diffondono principalmente attraverso due modalità: l’infezione e la replicazione. L’infezione avviene quando il virus entra in contatto con un file eseguibile (come un programma o un documento) e ne modifica il codice sorgente per inserirvi il proprio. La replicazione avviene quando il virus viene attivato dall’utente o da un evento e cerca di infettare altri file presenti nel computer o nella rete.

Esistono diversi modi in cui i virus informatici possono raggiungere i computer delle vittime. Alcuni dei più comuni sono:

Il download di file infetti da internet, come allegati di email, software pirata, giochi online o documenti sospetti.

L’inserimento di dispositivi rimovibili infetti nel computer, come chiavette USB, CD-ROM o hard disk esterni.

La connessione a reti non sicure o infette da altri computer contaminati.

L’esecuzione di macro infette nei documenti di Office (Word, Excel, PowerPoint) o in altri programmi.

L’apertura di link ingannevoli che portano a siti web malevoli che sfruttano le vulnerabilità del browser o del sistema operativo.

Come proteggersi dai virus informatici

Per prevenire e contrastare i virus informatici è necessario adottare alcune misure di sicurezza. Tra queste:

Installare e aggiornare regolarmente un buon antivirus sul proprio computer e su tutti i dispositivi connessi alla rete. L’antivirus deve essere in grado di rilevare e rimuovere i virus prima che possano causare danni.

Evitare di aprire allegati sconosciuti o dubbi nelle email o nei messaggi istantanei. Se non si conosce il mittente o se il messaggio sembra strano o urgente, è meglio cancellarlo senza aprirlo.

Verificare la fonte e la reputazione dei file che si scaricano da internet. È preferibile usare siti web affidabili e legali per ottenere software, musica, film o documenti. Inoltre, è bene controllare sempre l’estensione dei file prima di aprirli.

Disattivare le macro nei documenti di Office se non sono necessarie. Le macro sono delle sequenze di comandi che possono automatizzare alcune operazioni nei programmi. Tuttavia, possono anche essere usate dai virus per infettare i documenti.

Come eliminare i virus informatici

Se il computer è già infetto da un virus informatico, è necessario intervenire al più presto per limitare i danni e ripristinare il normale funzionamento del sistema. Esistono vari metodi per eliminare i virus informatici, tra cui:

L’uso di un software antivirus affidabile e aggiornato. L’antivirus deve essere in grado di eseguire una scansione completa del computer e di rimuovere tutti i file infetti. È consigliabile avviare l’antivirus in modalità provvisoria, che impedisce ai virus di caricarsi in memoria e di ostacolare la pulizia.

L’utilizzo di strumenti di rimozione di malware specifici. Questi sono dei programmi che si concentrano su determinati tipi di virus o malware e che possono essere più efficaci di un antivirus generico. Alcuni esempi sono Malwarebytes Anti-Malware, AdwCleaner o Spybot Search & Destro.

La disinstallazione dei programmi sospetti o indesiderati. Alcuni virus si nascondono sotto forma di programmi apparentemente legittimi o utili, ma che in realtà contengono del codice malevolo. Per eliminarli, è necessario accedere al pannello di controllo del computer e rimuovere tutti i programmi che non si riconoscono o che non si usano.

La formattazione del disco rigido. Questa è l’opzione più drastica e radicale per eliminare i virus informatici, ma anche la più sicura ed efficace. Consiste nel cancellare completamente tutti i dati presenti sul disco rigido e reinstallare il sistema operativo da zero. Questo metodo garantisce la rimozione totale dei virus, ma comporta anche la perdita di tutti i file personali e dei programmi installati. Per questo motivo, è importante fare sempre un backup dei propri dati prima di procedere con la formattazione.

Considerazioni

I virus informatici sono una minaccia reale e diffusa per la sicurezza e il funzionamento dei computer e dei dispositivi connessi alla rete. Per prevenirli e contrastarli è necessario adottare delle buone pratiche di sicurezza informatica, come usare un antivirus aggiornato, evitare file sospetti o dubbi, verificare le fonti dei download e disattivare le macro nei documenti. In caso di infezione da parte di un virus informatico, è possibile ricorrere a diversi metodi per eliminarlo dal proprio sistema, come usare strumenti specifici per la rimozione dei malware, disinstallare i programmi infetti o formattare il disco rigido. Tuttavia, la migliore difesa contro i virus informatici resta sempre la prevenzione.