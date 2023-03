Ma cosa sono realmente i cacicchi?

I cacicchi sono una famiglia di uccelli passeriformi diffusi nel continente americano, dal Messico fino al Sud America. Sono caratterizzati da un piumaggio vivace e variopinto, spesso con tonalità di giallo, rosso e nero. Alcune specie hanno anche una cresta erettile sulla testa o una maschera facciale nera.

Cosa sono realmente i cacicchi (Foto@Pixabay)

La vita sociale dei cacicchi

I cacicchi vivono principalmente in boschi o foreste aperte, dove si nutrono di frutta, insetti e nettare. La maggior parte delle specie nidificano in colonie, costruendo diversi nidi dalla forma allungata, appesi ad un ramo di un albero. Questa strategia serve a proteggere le uova e i pulcini dai predatori terrestri o volanti.

I cacicchi sono uccelli molto vocali e comunicano tra loro con una varietà di suoni che vanno dai richiami melodiosi ai versi striduli o metallici. Alcune specie sono anche capaci di imitare i suoni di altri uccelli o animali. I cacicchi sono socialmente monogami, ma possono praticare l’accoppiamento extraconiugale con altri individui della colonia.

La relazione tra cacicchi e formiche

Una particolarità dei cacicchi è la loro relazione simbiotica con alcune specie di formiche. I cacicchi seguono le colonne di formiche legionarie che si spostano nel sottobosco alla ricerca di prede. Le formiche scacciano gli insetti che si nascondono tra le foglie e i rami, rendendoli disponibili per i cacicchi che li catturano al volo.

Questa interazione è vantaggiosa sia per i cacicchi che per le formiche. I primi ottengono una fonte abbondante e facile di cibo, mentre le seconde beneficiano della presenza degli uccelli che allontanano i potenziali predatori delle formiche stesse. Inoltre, i cacicchi possono anche usare le formiche come indicatori della presenza di prede più grandi come lucertole o rane.

Cacicco: il significato del termine

Il termine “cacico” (da una voce caribica; in italiano, attraverso lo spagnolo cacique) tradizionalmente indicava i capi di alcune comunità tribali in America del Sud e nel Messico. Questi capi avevano un grande potere politico e religioso e godevano di privilegi economici e sociali rispetto agli altri membri del gruppo.

Il termine è stato poi usato in senso dispregiativo per indicare i leader politici corrotti o autoritari che esercitavano un’influenza negativa sulle masse popolari. In Italia, il termine è stato recentemente usato dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein per criticare alcuni esponenti del suo partito accusati di irregolarità sui tesseramenti o di gestire il partito come una proprietà privata.

Considerazioni

I cacicchi sono uccelli affascinanti sia per il loro aspetto colorato che per il loro comportamento sociale. Hanno sviluppato una stretta relazione con le formiche legionarie che li aiutano a trovare il cibo. Il termine “cacico” ha anche un’origine storica legata ai capi indigeni dell’America latina ed è stato poi usato in senso negativo per denunciare i leader politici abusivi o inefficienti.