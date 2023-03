I Servizi Proattivi di INPS sono rivolti a tutti i cittadini italiani che abbiano diritti previdenziali e assistenziali riconosciuti dall’istituto. Questi servizi si basano su una intelligenza artificiale che riesce a dirottare gli utenti verso quelli che sono i servizi utili alle loro necessità e ritagliati appositamente sul suo caso personale.

Cosa sono i servizi proattivi Inps

L’INPS ha lanciato un nuovo progetto chiamato “Personalizzazione e proattività” che offre agli utenti la possibilità di ricevere in modalità proattiva proposte di servizi che ritengono di interesse. L’adesione ai servizi proattivi può essere effettuata tramite la propria area MyINPS.

I servizi proattivi INPS non solo informano, ma anche contribuiscono ad orientare il cittadino sul piano del rispetto delle modalità di adempimento e dei termini per fare domanda. In presenza di un evento da cui sorge il diritto a una prestazione, l’istituto potrà comunicare all’interessato che ha la facoltà di fare la domanda.

Grazie ai servizi proattivi, tutti gli utenti verranno informati in modo tempestivo di tutte le prestazioni cui hanno diritto, principali e complementari. Questo rappresenta un prezioso strumento che andrà sicuramente tutto a vantaggio dell’utente.

L’adesione ai servizi proattivi può essere effettuata tramite la propria area MyINPS. All’interno della quale è possibile visualizzare una notifica contenente il link che indirizzerà alla pagina “Gestione consensi”, dove sarà presente la nuova sezione “Adesione ai servizi proattivi”.

In pratica, i Servizi Proattivi INPS rappresentano una grande novità per i cittadini italiani. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, l’INPS è in grado di offrire ai propri utenti servizi personalizzati e proattivi per soddisfare le loro esigenze.