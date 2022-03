Madonna a 63 anni sempre più irriconoscibile per i fan

Madonna torna a parlare di lei con un video controverso. La star, che vuole promuovere il suo remake di Frozen, ha cambiato totalmente il suo aspetto, tanto da rendersi quasi irriconoscibile anche ai suoi fan.

Si sa che Madonna è sempre stata la regina della provocazione, a 63 anni non ha perso nulla di ciò che ha forgiato il suo carattere.

Il 19 marzo la cantante ha pubblicato uno strano video sul suo account Instagram. Girato come un blooper, il filmato è condiviso per mostrare il remake di Frozen.

Madonna appare con il viso tirato all’estremo e truccato. La cantante inizia il suo video deformando il proprio nome d’arte, come riporta il portale francese Femina.fr.

E continua: “Ciao, questa è la Madonna, la madre di Gesù”. Ancora insoddisfatta della ripresa, continua e fa osservazioni sorprendenti. Prende un bicchiere di vino, beve, poi esclama: “Basta così? ciao sono ubriaca“.

Alcuni elogiano la sua prestazione autoironica, come Rita Ora che gli dice: “Ti amo tanto, sto piangendo“, mentre altri esclamano: “Sei perfetta“.

D’altra parte, le scappatelle di Madonna non divertono tutta la sua comunità. Alcuni fan sono scioccati dal suo comportamento e fanno fatica a digerire il video: “Troppa chirurgia plastica e troppo alcol. Triste“, “Spero che questo video venga cancellato“, “Sono un fan da 40 anni. Non credo che il riferimento alla cocaina sia divertente”, “È la cosa più triste che ho visto”.

foto@David Shankbone, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nel 2019 ha rilasciato un’intervista a Vogue e ha colto l’occasione per inviare un messaggio ai suoi haters: “Hanno sempre cercato di mettermi a tacere, per un motivo o per l’altro. Mi è stato detto che non ero abbastanza carina, che non cantavo abbastanza bene, che non ero abbastanza talentuosa o abbastanza ordinata. E ora è perché non sono abbastanza giovane. Mi ritrovo a combattere l’età perché vengo punita per aver compiuto 60 anni“.