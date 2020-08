Maltempo torna a far visita allo stivale

Gli ultimi giorni sono stati splendidi, almeno dal punto di vista meteo, su tutta la Penisola: il sole infatti ha riscaldato tutte le regioni, con temperature alte e le condizioni perfette per rilassarsi sia al mare che in montagna.

Ma il maltempo è pronto a fare una nuova ed improvvisa incursione.

In particolare, torna il maltempo in Emilia-Romagna, dopo l’ondata di calore da bollino rosso del weekend nel Bolognese: dalla tarda mattinata di oggi scatta un’allerta gialla, moderata, per temporali in tutta l’Emilia e nel Ravennate.

Sono attese piogge intense, grandinate e raffiche di vento su tutta la zona occidentale della regione e in pianura. Fenomeni che dovrebbero intensificarsi nel corso della notte e perdurare anche nella giornata di domani.

Ma anche il bollettino della Regione Veneto segnala che “nel caso di temporali forti si potranno verificare fenomeni franosi superficiali sui versanti e innescare colate rapide specie nelle zone di allertamento dell’Alto Piave (attenzione rinforzata per la frana di Borca), del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, dell’Adige-Garda e Monti Lessini, nonché nel bacino di pianura del Basso Brenta e Bacchiglione”. Allerta gialla anche su Friuli Venezia Giulia, su settori di Piemonte e Puglia e sui settori rimanenti della Lombardia.