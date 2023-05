Mammografie annuali a partire dai 40 anni: la nuova raccomandazione per la prevenzione del cancro al seno dell’ACS

Le nuove linee guida pubblicate dalla American Cancer Society (ACS) hanno raccomandato che le donne dovrebbero iniziare a sottoporsi a mammografie annuali per la prevenzione del cancro al seno a partire dall’età di 40 anni.

Mammografie annuali a partire dai 40 anni (Foto@Pixabay)

Fino ad ora, l’ACS aveva raccomandato che le donne iniziano a sottoporsi alle mammografie annuali a partire dall’età di 45 anni. Tuttavia, la nuova raccomandazione ha ampliato il range di età raccomandato per le mammografie, aprendo la possibilità per le donne di iniziare prima la prevenzione del cancro al seno.

Secondo l’ACS, l’obiettivo delle mammografie annuali a partire dall’età di 40 anni è quello di identificare tempestivamente il cancro al seno e di prevenirne lo sviluppo. La decisione di raccomandare le mammografie annuali a partire da un’età più giovane è stata basata su una valutazione del rischio individuale e dei benefici della prevenzione del cancro al seno.

La nuova raccomandazione ha suscitato alcune preoccupazioni tra gli esperti. Alcuni medici hanno espresso preoccupazione per la possibilità che le mammografie annuali a partire dall’età di 40 anni possano portare a un aumento dei falsi positivi e dei trattamenti invasivi.

Tuttavia, molti esperti hanno accolto favorevolmente la nuova raccomandazione, sostenendo che la prevenzione precoce del cancro al seno è fondamentale per la salute delle donne.

Le mammografie sono una tecnologia di imaging medico che utilizza raggi X a bassa dose per produrre immagini del tessuto mammario. Le mammografie possono identificare tumori al seno in fase precoce, quando sono più facilmente curabili.

In generale, le donne dovrebbero continuare a sottoporsi alle mammografie ogni anno o ogni due anni a partire dall’età di 50 anni, secondo le raccomandazioni dell’ACS. Tuttavia, le donne con una storia familiare di cancro al seno o altri fattori di rischio possono dover iniziare le mammografie prima.

In definitiva, la nuova raccomandazione dell’ACS riguardo alle mammografie annuali a partire dall’età di 40 anni è un importante passo avanti nella prevenzione del cancro al seno. Le donne dovrebbero consultare il proprio medico per valutare il proprio rischio e determinare la migliore strategia di prevenzione del cancro al seno per loro.