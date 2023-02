Mariah Carey: la regina del pop in 10 curiosità

Mariah Carey è una delle artiste più famose e apprezzate del panorama musicale internazionale. La sua carriera è segnata da una serie di successi e riconoscimenti, ma anche da curiosità e aneddoti interessanti che ne hanno fatto un personaggio unico nel suo genere.

Andiamo alla scoperta delle dieci curiosità più interessanti su Mariah Carey, la regina del pop.

Una voce fuori dal comune. Mariah Carey è universalmente riconosciuta come una delle cantanti più dotate dal punto di vista vocale. La sua estensione vocale è impressionante, con la capacità di raggiungere note altissime e di spaziare su un’ampia gamma di tonalità. Il segreto della sua voce? Secondo lei stessa, l’utilizzo di un’ampia gamma di tecniche vocali, come il falsetto e il vibrato.

Il sogno di diventare una ballerina. Prima di intraprendere la carriera musicale, Mariah Carey sognava di diventare una ballerina classica. Inizia a prendere lezioni di danza fin da piccola e si esibisce in spettacoli locali. Tuttavia, un infortunio al polso la costringe a rinunciare al sogno della danza e a dedicarsi completamente alla musica.

Il primo successo con “Vision of Love”. Il primo grande successo di Mariah Carey arriva nel 1990 con la canzone “Vision of Love”. Il brano diventa subito un tormentone e raggiunge la prima posizione della classifica americana Billboard Hot 100. È il primo di una lunga serie di successi che segneranno la carriera della cantante.

Un’amicizia speciale con Whitney Houston. Mariah Carey e Whitney Houston sono due delle cantanti più iconiche degli anni ’90 e nonostante qualche incomprensione, hanno avuto una forte amicizia che ha resistito anche alla competizione nel mondo della musica. Nel 1998, le due cantanti hanno duettato insieme nella canzone “When You Believe”, colonna sonora del film d’animazione “Il principe d’Egitto”.

Il record di Billboard. Mariah Carey detiene il record di artista con il maggior numero di singoli al primo posto della classifica americana Billboard Hot 100. In tutto, la cantante ha raggiunto la vetta della classifica 19 volte, superando persino i Beatles.

Il matrimonio con Tommy Mottola. Nel 1993, Mariah Carey sposa il produttore discografico Tommy Mottola, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera musicale. Tuttavia, il matrimonio si conclude con un divorzio molto pubblico nel 1998, dopo che Mariah ha accusato il marito di averla tenuta prigioniera a casa loro.

La passione per il Natale. Mariah Carey è nota per la sua passione per il Natale, tanto da essere soprannominata la “regina del Natale”. Nel 1994, ha pubblicato l’album natalizio “Merry Christmas”, che contiene la sua canzone più celebre, “All I Want for Christmas Is You”. Il brano è diventato un classico delle festività natalizie e ogni anno torna in classifica.

Il rapporto con la famiglia. Mariah Carey ha sempre avuto un rapporto difficile con la sua famiglia. Da bambina, ha subito violenze e abusi da parte del fratello maggiore e della madre, e questo ha lasciato un segno indelebile nella sua vita. Inoltre, la sua relazione con la sorella Alison è sempre stata molto complicata.

Il coinvolgimento nel cinema. Oltre alla carriera musicale, Mariah Carey ha anche recitato in diversi film. Tra i suoi ruoli più noti, ci sono quelli in “Glitter” (2001) e “Tennessee” (2008). Inoltre, ha prestato la sua voce a diversi personaggi di film d’animazione, tra cui “L’era glaciale 5” (2016) e “I Puffi: Viaggio nella foresta segreta” (2017).

La sua lotta contro il disturbo bipolare. Nel 2018, Mariah Carey ha svelato di soffrire di disturbo bipolare di tipo II, una patologia che le ha causato depressione e mania. La cantante ha deciso di parlare apertamente della sua malattia per aiutare chi come lei si trova a combattere contro questa malattia.

Mariah Carey è una delle cantanti più apprezzate e amate di tutti i tempi, ma la sua carriera è segnata anche da curiosità e aneddoti interessanti che ne fanno un personaggio unico nel suo genere. Dalle sue doti vocali fuori dal comune alla passione per il Natale, passando per il record di singoli al primo posto della classifica Billboard e la lotta contro il disturbo bipolare, Mariah Carey ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.