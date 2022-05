Martina Colombari più bella che mai, il segreto è togliere non aggiungere

Ex Miss Italia nel 1991, Martina Colombari è una delle poche donne per le quali il tempo sembra davvero non scorrere.

Attrice e presentatrice, Martina è sempre stata amata dai suoi fan che evidenziano in modo particolare la sua bellezza al naturale, si perchè la Colombari, a differenza di molte altre donne dello spettacolo, ama spesso mostrarsi senza trucco.

Anche in questo caso la foto ha fatto innamorare i fan, così com’è bella al naturale, Martina Colombari ha spiegato anche il suo segreto della vita in un post sul suo profilo ufficiale Instagram, scrivendo:

“Arriva un tempo in cui dopo una vita passata ad AGGIUNGERE inizi a TOGLIERE.

Togli i cibi che ti fanno male. Togli i vestiti che ti vanno troppo stretti o troppo larghi. Togli le cianfrusaglie dimenticate nei cassetti insieme alla convinzione antica di non andare mai bene. Togli il cuore dai posti dove non c’è più amore. Togli il tempo passato ad inseguire le persone. Togli lo sguardo da chi ti ha ferito. Togli il potere al passato. Togli le tue colpe dai tuoi racconti e lo sguardo da chi ti parla dietro. Togli le erbacce intorno ai tuoi sogni, i compromessi che ti sporcano le scelte e i sí concessi per adattamento.

LA VERA RICCHEZZA NON E’ AGGIUNGERE MA TOGLIERE.”

I fan hanno apprezzato moltissimo perchè sono riusciti a cogliere anche l’essenza e la saggezza di Martina.

Naturalmente la maggior parte dei fan è d’accordo con questo suo pensiero, in molti infatti hanno commentato confermando che ad un certo punto della vita è molto più saggio togliere che cercare disperatamente sempre di aggiungere.

foto@Bruno Cordioli (photographer); modified by Black Falcon, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons