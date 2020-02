Matteo Salvini stavolta inciampa sull’aborto

In questi mesi Matteo Salvini ne ha fatte a iosa di dichiarazioni a dir poco contestabili, alcune però certamente più gravi di altre.

Ma da annoverare tra le più discutibili c’è quella di domenica, in comizio a Roma, tirando in ballo un argomento delicatissimo come quello dell’aborto.

“Non è compito mio dare lezioni di morale, è giusto che sia la donna a scegliere. Però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile per il 2020”: così Salvini ha parlato dell’afflusso di donne “non italiane” che chiedono l’interruzione di gravidanza, nei pronto soccorso di Roma.

“Ci sono immigrati che hanno scambiato i pronto soccorso per un bancomat sanitario per farsi gli affari suoi senza pagare una lira. È ora di smetterla che ci siano migliaia di cittadini non italiani che hanno preso il pronto soccorso come l’anticamera di casa loro. Io dico che la terza volta che ti presenti paghi”, ha detto il leader della Lega.

Matteo Salvini e l’aborto (Foto@Flickr)

Ed ancora: “Delle infermiere del pronto soccorso di Milano mi hanno segnalato che ci sono delle donne che si sono presentate per la sesta volta per una interruzione di gravidanza. Non entro nel merito di una scelta che compete solo alla donna. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale o di etica a chiunque, è giusto che sia la donna a scegliere per sé e per la sua vita. Però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile per il 2020”.

Dichiarazioni che mostrano in primis una profonda ignoranza in materia, e che hanno scatenato reazioni indignate da più parti, esponenti politici ma anche fonti mediche.

“Decidere di abortire per una donna è una scelta difficile. Lo ‘stile di vita incivile’ è quello di un uomo che pur di raccattare qualche voto offende e strumentalizza le donne rimettendo in discussione i loro diritti”, il commento tra i tanti di Laura Boldrini.