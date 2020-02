Matteo Renzi non punta ad andare alle elezioni

Fin dalla scorsa estate, quando ha posto una mozione di sfiducia allo stesso governo di cui lui era ministro dell’Interno, Matteo Salvini ha mostrato chiaramente la sua intenzione di andare alle urne, per vedere il suo partito trionfare.

Negli ultimi giorni, però ad attentare alla tenuta del governo è Matteo Renzi che, però, a quanto pare ha intenzioni ben diverse.

A confermarlo è lui stesso: “Alt! Io non voglio andare a elezioni – dice Matteo Renzi nell’e-news -. Erano altri quelli che avevano già fatto l’accordo con Salvini. In più le elezioni non ci saranno per mesi (dopo il referendum di marzo vanno rifatti i collegi e dunque servono tempi tecnici). Per cui, se cade il Governo Conte Bis, ci sarà un nuovo Governo. Non le elezioni”.

Matteo Renzi non punta alle elezioni? (Foto@Wikimedia)

“Da giorni – attacca Renzi – molti nostri senatori sono avvicinati da inviti a lasciare Italia Viva. Se dieci senatori di Iv passassero dall’altra parte ci sarebbe il Conte Ter: terzo governo in tre anni, con terza maggioranza diversa. Io non ci credo, anche perché conosco i senatori di Iv e non ne vedo dieci pronti ad andarsene (per adesso non ne vedo nemmeno uno). Per me, non hanno i numeri e se ne stanno accorgendo proprio in queste ore. Ma se avranno i senatori che stanno cercando e i numeri per il conte Ter noi saremo felicemente all’opposizione”.

Poi Renzi si è difeso dalle polemiche per il viaggio in Pakistan: “Un politico degno di questo nome ha anche relazioni internazionali. Se ad altri non capita non so che farci”.