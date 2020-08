Mauro Corona non parteciperà più a Cartabianca

Scrittore, alpinista e scultore italiano, Mauro Corona nella sua avventurosa e mai monotona vita si è messo in gioco in numerosi ambiti.

L’ultimo, in ordine di tempo, la televisione: è stato infatti ospite fisso dall’11 settembre 2018 al 15 Agosto 2020 nel programma di Rai 3, in prima serata, Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer.

Ma anche questo capitolo è destinato ad essere chiuso, ed ad annunciarlo è lui stesso, spiegando anche i motivi del suo addio.

In un’intervista a Repubblica, ha spiegato: “Ho capito di poter fare a meno anche della televisione. Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video. Ho firmato un contratto, 500 euro a puntata, devo rispettarlo per necessità famigliari. – ha dichiarato Mauro Corona – So che Repubblica rispetterà il mio terribile segreto. Ma l’istinto mi dice che ormai sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto. Appena libero, tornerò a riempire la mia fontana, rimasta secca”.

foto@Wikipedia

Corona ha inoltre dichiarato di avere dei problemi di alcolismo che lo portano ad allontanarsi dalle persone che gli stanno vicino. Lo scrittore ha parlato di questa sua dipendenza come di qualcosa che distrugge i suoi rapporti personali.

Quindi la chiosa: “Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio, vado al bar a bere. È orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino. Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare. Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me”.