Il 2026 ha superato il giro di boa e i critici americani di The Hollywood Reporter hanno stilato il primo bilancio, decretando le 10 migliori serie TV della prima metà dell’anno. Tra thriller satirici, drammi finanziari spietati e commedie folli, la selezione fotografa un panorama televisivo frammentato ma di altissimo livello.

Il contesto: la frammentazione dello streaming in Italia

Per il pubblico italiano, seguire le tendenze d’oltreoceano è diventato un vero e proprio percorso a ostacoli. La mappa dei diritti televisivi nel nostro Paese non coincide quasi mai con quella statunitense, costringendo gli spettatori a saltare da una piattaforma all’altra per non perdersi i casi seriali dell’anno. Se colossi come Netflix e Apple TV+ garantiscono una contemporaneità globale, i titoli di HBO o della TV generalista americana (come NBC) arrivano da noi attraverso canali diversi, principalmente Sky, Now o canali tematici Prime Video.

Le conferme: i grandi ritorni e i nuovi cult promossi dai critici

Tra i titoli che hanno messo d’accordo la critica USA spicca la quarta stagione di Industry (HBO), definita ancora più cinica, ambiziosa e spietata nel raccontare il vuoto morale dell’alta finanza. Accanto ai drammi, c’è spazio per l’ironia amara e l’attualità: Margo’s Got Money Troubles (Apple TV+), con Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, viene celebrata come una delle sorprese più grandi dell’anno, capace di unire le fatiche di una madre single al mondo di OnlyFans con un realismo sorprendente. Grande impatto anche per il nuovo adattamento di Lord of the Flies (Il signore delle mosche) firmato da Jack Thorne per Netflix, descritto come una discesa nella follia priva di filtri satirici, e per il thriller-comedy Widow’s Bay (Apple TV+), che unisce l’umorismo di provincia a un’atmosfera nebbiosa e inquietante.

Potrebbe interessarti anche:

La guida per lo spettatore italiano: dove guardarle?

Per non perdersi nel labirinto dello streaming, ecco come si posizionano in Italia i titoli più caldi della classifica americana:

Le certezze globali: Le serie prodotte direttamente per Netflix (Lord of the Flies, la commedia crime How to Get to Heaven from Belfast) e per Apple TV+ (Margo’s Got Money Troubles, Widow’s Bay) beneficiano del debutto in contemporanea mondiale e sono accessibili direttamente con i rispettivi abbonamenti italiani.

Le serie prodotte direttamente per (Lord of the Flies, la commedia crime How to Get to Heaven from Belfast) e per (Margo’s Got Money Troubles, Widow’s Bay) beneficiano del debutto in contemporanea mondiale e sono accessibili direttamente con i rispettivi abbonamenti italiani. Il fattore HBO/Sky: I titoli di punta di HBO, come la quarta stagione di Industry e l’enigmatica miniserie DTF. St. Louis con Jason Bateman e David Harbour, trovano storicamente la loro casa italiana su Sky Atlantic e in streaming su NOW .

I titoli di punta di HBO, come la quarta stagione di Industry e l’enigmatica miniserie DTF. St. Louis con Jason Bateman e David Harbour, trovano storicamente la loro casa italiana su e in streaming su . Le chicche da scovare: Per il period drama The Other Bennet Sister (di BritBox) e la commedia sportiva Shoresy (Crave/Hulu), la distribuzione italiana passa spesso attraverso i canali aggiuntivi di Prime Video o piattaforme d’importazione. Più complessa la situazione per le comedy della TV lineare come The Fall and Rise of Reggie Dinkins (NBC), che potrebbero richiedere più tempo prima di sbarcare su canali free o pay nostrani.

Cosa rivela questa classifica sul futuro della TV

La lista della prima metà del 2026 dimostra che lo spettatore è stanco delle formule preconfezionate. Il successo di speciali bizzarri come Color Theories by Julio Torres o di serie che cambiano pelle a metà stagione come DTF. St. Louis conferma che l’originalità e il coraggio di rischiare pagano ancora. Per l’utente italiano, la sfida resta quella di rimanere aggiornati in un mercato in cui la curiosità viaggia alla velocità dei social, ma i diritti di distribuzione si muovono ancora con le vecchie regole confinarie.