Il 2026 si sta rivelando un anno televisivo unico, privo di dominatori assoluti ma ricco di progetti eccentrici che stanno conquistando il pubblico. Tra supereroi fuori dagli schemi, grandi ritorni e satire brillanti, i mesi scorsi hanno ridefinito le regole dell’intrattenimento in streaming.

Il trionfo del “bizzarro” tra Marvel e spin-off inaspettati

La prima metà dell’anno ha dimostrato che il pubblico ha voglia di originalità. Lo confermano due dei progetti più chiacchierati arrivati su Disney+: Spider-Noir e Wonder Man.

Il primo vede il debutto assoluto di Nicolas Cage in una serie TV, un investigatore privato immerso nelle atmosfere della New York degli anni ’30. Il secondo, con Yahya Abdul-Mateen II e il ritorno di Ben Kingsley, si è imposto come una satira hollywoodiana brillante e totalmente distaccata dalle logiche opprimenti del classico Marvel Cinematic Universe, tanto da essersi già guadagnato il rinnovo per una seconda stagione.

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Persino il fantasy per eccellenza si è piegato a questo trend. A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo spin-off di Game of Thrones, ha spiazzato tutti abbandonando le tinte epiche e i draghi per concentrarsi sulla “povera gente” di Westeros attraverso sei brevi episodi dal tono ironico e intimista.

Tra drammi medici vecchio stile e scommesse d’autore

Se il bizzarro avanza, c’è una clamorosa eccezione che sta dominando la corsa ai prossimi Emmy Awards: The Pitt. Il medical drama di HBO Max con Noah Wyle ha conquistato critica e pubblico riportando in auge un modello televisivo che sembrava scomparso: la narrazione a lungo termine, con appuntamenti settimanali distribuiti su diversi mesi.

Sul fronte delle commedie e dei prodotti d’autore, le piattaforme streaming hanno sfornato perle imperdibili:

Margo’s Got Money Troubles (Apple TV+) : Elle Fanning e Nick Offerman brillano in un racconto tragicomico, dolce e mai banale, sulla vita di una giovane madre single che si affida a OnlyFans.

: Elle Fanning e Nick Offerman brillano in un racconto tragicomico, dolce e mai banale, sulla vita di una giovane madre single che si affida a OnlyFans. The Fall and Rise of Reggie Dinkins : Tracy Morgan interpreta una ex stella del football caduta in disgrazia, affiancato da un sorprendente Daniel Radcliffe.

: Tracy Morgan interpreta una ex stella del football caduta in disgrazia, affiancato da un sorprendente Daniel Radcliffe. This Is a Gardening Show: Una miniserie documentaristica in cui Zach Galifianakis trasforma il giardinaggio in una metafora ecologica e accessibile sul nostro futuro.

I ritorni che hanno lasciato il segno

Non sono mancate le conferme di show già fidelizzati. La quinta stagione di Shoresy ha ribadito la sua natura di serie sportiva più calorosa e scorretta della TV, capace di bilanciare battute fulminanti e crescita personale.

Grande attenzione è stata catalizzata anche dalla seconda stagione di Daredevil: Born Again. Con Dario Scardapane nel ruolo di showrunner, la serie ha abbracciato toni molto più crudi e realistici rispetto al passato, mettendo Matt Murdock e Karen Page contro il potere totalitario del Sindaco Kingpin. Un secondo capitolo arricchito dal ritorno di Jessica Jones e culminato in un finale di stagione giudicato “folle” dagli appassionati, che ha completamente rimescolato le carte in vista della già confermata terza stagione.

In questo scenario così frammentato e privo di risposte scontate, una cosa è certa: la TV del 2026 premia il coraggio di osare.

Fonte principale: Selezione critica delle migliori serie dell’anno secondo gli esperti di settore (Consequence).