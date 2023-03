Misurazione della pressione: Perché la prima misurazione è sempre più alta?

La pressione arteriosa è una misura della forza esercitata dal sangue contro le pareti delle arterie durante la circolazione sanguigna. Una pressione sanguigna elevata può essere un segnale di problemi di salute come malattie cardiache o ictus. La pressione sanguigna viene misurata utilizzando un dispositivo chiamato sfigmomanometro. Quando si effettua la misurazione della pressione, la prima lettura tende ad essere sempre più alta rispetto alle successive. Analizziamo il motivo di questa differenza.

Misurazione della pressione Perchè la prima misurazione è sempre più alta (Foto@Pixabay)

Cos’è la pressione arteriosa?

La pressione arteriosa (PA) è una misura della forza con cui il sangue fluisce nelle arterie. Quando il cuore si contrae e pompa il sangue nelle arterie, si verifica un aumento temporaneo della pressione sanguigna, noto come pressione sistolica. Quando il cuore si rilassa e si riempie di sangue, la pressione sanguigna diminuisce, noto come pressione diastolica. La pressione arteriosa viene misurata in millimetri di mercurio (mmHg) e viene espressa come due numeri separati dalla barra, ad esempio 120/80 mmHg.

Misurazione della pressione

Per misurare la pressione arteriosa, un medico o un infermiere utilizza uno sfigmomanometro, un dispositivo che consiste in un bracciale gonfiabile collegato a un manometro. Il bracciale viene avvolto intorno al braccio del paziente e gonfiato con aria per compressione delle arterie. Quando l’aria viene rilasciata lentamente dal bracciale, il medico o l’infermiere ascolta il flusso di sangue attraverso un fonendoscopio e legge i valori di pressione.

Perché la prima misurazione della pressione è sempre più alta?

La prima lettura della pressione sanguigna tende ad essere più alta rispetto alle successive perché il bracciale non è stato indossato abbastanza stretto o perché il paziente è ansioso o teso. Inoltre, la prima lettura potrebbe essere influenzata dall’attività fisica svolta poco prima della misurazione, dal consumo di bevande contenenti caffeina o dalla posizione del braccio. Questi fattori possono influire sulla precisione delle misurazioni e causare letture inconsistenti.

Come ottenere una lettura accurata della pressione arteriosa

Per ottenere una lettura accurata della pressione sanguigna, il bracciale deve essere avvolto attorno al braccio del paziente in modo stretto ma non troppo. Inoltre, il paziente dovrebbe sedersi in modo confortevole e rilassato con il braccio posizionato all’altezza del cuore. Il paziente dovrebbe evitare di fumare, bere bevande contenenti caffeina o esercitarsi prima della misurazione. Inoltre, il paziente dovrebbe essere calmo e rilassato durante la misurazione.

Considerazioni sulla misurazione della pressione

Nel complesso la pressione arteriosa è una misura della forza con cui il sangue fluisce nelle arterie e viene misurata utilizzando uno sfigmomanometro. La prima lettura della pressione sanguigna tende ad essere più alta rispetto alle successive a causa di vari fattori come il bracciale non stretto abbastanza, l’ansia o la tensione del paziente, l’attività fisica precedente o la posizione del braccio. Per ottenere una lettura accurata della pressione arteriosa, il bracciale deve essere avvolto attorno al braccio del paziente in modo stretto ma non troppo, il paziente deve essere calmo e rilassato, e dovrebbe evitare di fumare, bere bevande contenenti caffeina o esercitarsi prima della misurazione.

È importante monitorare la pressione sanguigna regolarmente, soprattutto se si hanno fattori di rischio come familiarità per malattie cardiache o ictus, diabete o obesità. Una pressione sanguigna elevata può causare danni ai vasi sanguigni, al cuore, ai reni e al cervello. In alcuni casi, potrebbe essere necessario utilizzare un monitor della pressione sanguigna a casa per tenere traccia dei livelli di pressione sanguigna.

In conclusione, la misurazione accurata della pressione sanguigna è essenziale per la diagnosi e la gestione delle malattie cardiovascolari. È importante che il paziente sia calmo e rilassato durante la misurazione della pressione arteriosa, e che il bracciale sia avvolto correttamente intorno al braccio. Monitorare regolarmente la pressione sanguigna e prendere provvedimenti per mantenerla entro i livelli desiderati può aiutare a prevenire problemi di salute a lungo termine.