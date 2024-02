Nasa: Cerchiamo volontari per simulare una missione su Marte di un anno

La NASA cerca volontari per una simulazione di missione su Marte di un anno: un’opportunità unica per esploratori spaziali in erba

Sogni di camminare su Marte? La NASA ha un’opportunità imperdibile per te: l’agenzia spaziale americana è alla ricerca di volontari per partecipare a una simulazione di missione di un anno sul pianeta rosso.

La missione:

Il progetto, chiamato Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), si svolgerà presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas. I partecipanti vivranno in un habitat di 158 metri quadrati chiamato Mars Dune Alpha, progettato per ricreare le condizioni di vita su Marte. L’habitat è composto da diverse stanze, tra cui una cucina, un bagno, un laboratorio e un’area per le attività ricreative.

I compiti:

Durante la simulazione, i volontari dovranno svolgere una serie di compiti, tra cui:

Condurre esperimenti scientifici

Coltivare cibo

Riparare e mantenere l’habitat

Comunicare con la Terra con un ritardo di 20 minuti

Affrontare le sfide psicologiche dell’isolamento e della lontananza dalla Terra

I requisiti:

Per partecipare alla simulazione, i candidati devono:

Essere cittadini statunitensi

Avere un’età compresa tra i 30 e i 55 anni

Essere in ottima salute fisica e mentale

Avere una laurea in una disciplina STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica)

Avere esperienza di lavoro in team

Essere in grado di parlare fluentemente l’inglese

La selezione:

Il processo di selezione sarà rigoroso e comprenderà diverse fasi, tra cui:

Revisione del curriculum vitae e delle lettere di presentazione

Colloqui telefonici

Test psicologici e di attitudine

Esami medici

Un’esperienza unica:

La simulazione di missione su Marte è un’opportunità unica per:

Contribuire alla ricerca spaziale

Testare le tecnologie per future missioni su Marte

Vivere un’esperienza che cambierà la vita

Fonti:

NASA: Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA)

Space.com: NASA seeks volunteers for yearlong simulated Mars mission

National Geographic: Inside the new Mars base where volunteers will live for a year

CNN: NASA is looking for volunteers to spend a year in a simulated Mars habitat

Conclusione:

La simulazione di missione su Marte è un’occasione straordinaria per mettere alla prova le proprie capacità e contribuire a un’impresa storica.