Nasce un gel che può riparare il cuore

Un gel biodegradabile può rigenerare i tessuti dopo un infarto e riparare i danni causati da un infarto, questo secondo un nuovo studio pubblicato.

I ricercatori dell’Università di Manchester e della British Heart Foundation hanno scoperto che questo gel può fornire cellule direttamente ad un cuore vivente e aiutarlo a svilupparsi e crescere.

Quando il team ha iniettato il gel in topi sani, ha osservato che è rimasto nel cuore per due settimane.

Katharine King, a capo del team, ha dichiarato: “Sebbene questa sia una nuova scoperta, il potenziale di questa nuova tecnologia per aiutare a riparare i cuori dopo un infarto è enorme“.

La ricerca è stata presentata alla conferenza della British Cardiovascular Society.

Per anni, i ricercatori hanno cercato modi per fornire nuove cellule ai cuori danneggiati in modo da ridurre il rischio di progressione verso l’insufficienza cardiaca. Ma storicamente, solo l’1% è sopravvissuto quando le cellule sono state iniettate direttamente nel cuore.

Nell’ultimo studio, i ricercatori hanno aggiunto a un gel cellule umane programmate per essere cellule del muscolo cardiaco e sono state in grado di farle crescere in un piatto per tre settimane.

Per dimostrare che questa tecnologia potrebbe funzionare in un cuore vivo, il team ha iniettato del gel in topi sani e il gel è rimasto nel cuore per due settimane.

Ecocardiogrammi ed elettrocardiogrammi, che misurano l’attività elettrica del cuore, hanno confermato che l’iniezione era sicura.

I ricercatori ora hanno in programma di provare questo trattamento nei topi subito dopo un infarto per vedere se le cellule del cuore possono sviluppare nuovo tessuto muscolare e aiutare a ripristinare la capacità del cuore di pompare in modo efficiente.

fonte@Sozcu.com