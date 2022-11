Nasa: Nel 2030 l’uomo lavorerà stabilmente sulla Luna

Si stima che nel 2025 gli esseri umani cammineranno nuovamente sulla superficie lunare per la prima volta dal 1972.

La navicella Orion che ha viaggiato verso la Luna non ha un equipaggio umano, ma ha tre manichini il cui compito è stimare le radiazioni nelle vicinanze della Luna. Inoltre, hai molti altri oggetti altamente versatili nel tuo bagaglio per aprire la strada a future missioni con gli astronauti.

Ora, si prevede che ci sarà una seconda tappa, originariamente prevista per il 2024, in cui verrà ripetuta esattamente la stessa procedura di Artemis I: un viaggio intorno alla Luna per diversi giorni ma senza atterrarvi.

L’unica differenza è che ci saranno persone a bordo, motivo per cui è così importante che tutto vada bene in questa prima fase.

Successivamente, nel 2025, avverrà lo sbarco sulla Luna. Così, gli umani camminerebbero sulla Luna per la prima volta dal 1972. E anche una donna lo farebbe per la prima volta.

Le date previste di Artemis sulla Luna

Dopo il successo del volo di Artemis I e la pubblicazione delle prime foto, la NASA ha già annunciato che spera che gli esseri umani possano rimanere sulla Luna stabilmente nel 2030.

Pertanto, il 2030, sebb

Entro la fine di questo decennio, potrebbero esserci persone che lavoreranno stabilmente sulla Luna; ma per questo ci sono diversi lanci che devono andare bene ed uscire in tempo prima.

Oltre a diverse bambole, hanno viaggiato a bordo della navicella Orion due cani Lego, il cane Snoopy e la pecora Shaun, che indossano la divisa della Nasa o dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).