I colloqui di pace Russia-Ucraina non sono progrediti a tal punto da consentire lo svolgimento di un incontro tra Putin e Zelenski, ha scritto domenica il consigliere presidenziale russo Telegramon Vladimir Megyinsky, capo della delegazione russa dalla parte ucraina.

Le posizioni in campo di Russia e Ucraina

Le delegazioni negoziali russa e ucraina si sono incontrate più volte da quando la Russia ha lanciato l’operazione militare in Ucraina il 24 febbraio.

Allo stesso tempo, non hanno raggiunto una svolta nelle loro discussioni e la posizione dei partiti sulle questioni territoriali è molto distante.

Megyinsky ha sottolineato che il Paese ha accettato di essere neutrale, di non detenere armi nucleari, di non unirsi a un blocco militare e di non ricevere basi militari sul suo territorio.

Allo stesso tempo, ha indicato che non erano stati compiuti progressi sulla questione della Crimea, che la Russia aveva separato dall’Ucraina nel 2014, e sui territori separatisti dell’Ucraina orientale, che il presidente russo Vladimir Putin aveva riconosciuto come indipendenti a febbraio.

Il capo negoziatore russo ha sottolineato che gli esperti diplomatici e militari ucraini sono debitori anche per la ratifica di bozze già nate a livello politico.

Megyinsky ha detto che i colloqui continueranno in videoconferenza lunedì.

foto@Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons