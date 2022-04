L’obiettivo di Putin è cambiato? Le truppe russe si spostano

L’obiettivo di Putin è cambiato dall’inizio dell’invasione? La Russia ora sembra circondare le forze ucraine a est; i combattimenti chiave si svolgeranno a Mariupol, Kreminna, Rubiżne e Popasna, nonché sulla linea Izium-Volnovach, ha affermato Vadym Denysenko, consigliere del capo del Ministero degli affari interni dell’Ucraina.

Lo confermano le informazioni del ministero della Difesa britannico. Nell’ultimo rapporto, il ministero indica che il Cremlino ha iniziato a trasferire l’esercito ed i mercenari nel Donbas, dove sta preparando l’ultima offensiva.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine, così come i servizi di intelligence e gli esperti occidentali ritengono che dopo un ritiro parziale dal nord dell’Ucraina, i russi stiano raggruppando le loro forze per intensificare la loro offensiva in l’est: negli oblast di Donetsk e Luhansk, compresa la direzione di Kharkiv. Secondo gli esperti, l’obiettivo dei russi è almeno quello di occupare tutte queste zone.

Denysenko, citato lunedì dall’agenzia Interfax-Ucraina, ha affermato che “l’esito della fase attuale, e forse anche l’intera guerra ucraino-russa nel 2022, dipenderà da questi combattimenti“. .

L’aggiornamento quotidiano dell’intelligence del Ministero della Difesa britannico ha indicato che le forze russe hanno continuato a consolidarsi e riorganizzarsi, concentrando la loro offensiva nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale.

“Le truppe russe vengono trasferite in quest’area, compresi i mercenari della compagnia militare privata, il Gruppo Wagner, collegata allo stato russo“, si legge nel rapporto.

In uno degli aggiornamenti precedenti, è stato annunciato che circa 1.000 mercenari del Gruppo Wagner sono pronti per essere inviati nel Donbas.

