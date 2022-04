Ipotesi Nato: Guerra in Ucraina potrebbe durare mesi o anni

Mentre ovviamente è ancora in corso la guerra Russia-Ucraina, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha prospettato scenari davvero negativi sulla durata della stessa:

“Questa guerra può durare mesi, anni” ha riferito.

Il Segretario Generale della NATO ha spiegato: “Gli alleati della NATO non invieranno soldati in Ucraina. La cosa importante per la NATO è che i suoi alleati forniscano supporto all’Ucraina. La NATO non sarà direttamente coinvolta nel conflitto e gli alleati della NATO non invieranno truppe in Ucraina. Ma allo stesso tempo, forniamo supporto all’Ucraina in molti modi. Questo la guerra può durare mesi, anni, quindi è molto di più. Dobbiamo prepararci di più“.

Non si deve provocare escalation in altre Paesi

“Finché la guerra continuerà, ovviamente, il popolo ucraino soffrirà di più, ma c’è anche il rischio che la guerra si intensifichi oltre l’Ucraina. Il pieno obiettivo della NATO è prevenire questa escalation” ha dichiarato il segretario.

foto@Johannes Jansson/norden.org, CC BY 2.5 DK, via Wikimedia Commons