News Grande Fratello Vip 6: confunsione per Gianmaria, Sophie o Greta?

News Grande Fratello Vip 6. All’interno della casa più spiata d’Italia giorno dopo giorno ormai se ne stanno sentendo di tutti i colori. A far parlare di se’ in queste ultime ore è stato il tanto discusso Gianmaria.

Andiamo a scoprire meglio cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip 6: l’imprenditore di origini napoletane si confida con Aldo Montano

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 i dubbi stanno man mano iniziando ad assalire Gianmaria. “Io non so cosa voglio realmente”.

L’uomo si è sfogato cosi con l’amico Aldo Montano che lo ha ascoltato apertamente. L’imprenditore di origini napoletane è mentalmente in crisi, è molto confuso.

Da un lato è molto legato alla compagna Greta che non vede l’ora di rivederlo fuori dal reality, dall’altro sente che sta piano piano iniziando a nascere un sentimento importante per Sophie. Chi sceglierà Gianmaria?

I consigli di Aldo Montano

Aldo invita a Gianmaria a mettersi nei panni della propria partner e cercare di capire il suo risentimento. Sia Manila sia Aldo lo prendono a voci dopo il primissimo confronto con la ragazza:

“Avresti dovuto far vedere che a lei ci tieni evitando un avvicinamento di un’altra ragazza se la sua intenzione era quella di salvare la relazione”.

“O ti comporti in una certa maniera se pensi che la vostra situazione fuori la casa sia importante non certe cose non le fai neanche”, attacca a muso duro Aldo.

La risposta è immediata: “In questi ultimissimi giorni sono molto confuso, prima di espormi ho necessità di più tempo cosi da non fare errori di cui mi potrei pentire in futuro: non so cosa voglio dentro di me, cosa devo fare o dire?”.