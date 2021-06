Nuove munizioni guidate ecco i test in Arizona

Le munizioni GMM sono il prossimo passo evolutivo nel caso dei missili guidati portatili . La cooperazione tra Saab e Raytheon, nonché il coinvolgimento dell’esercito americano, si traducono in un’opzione di armamento estesa, tenendo conto di maggiori capacità, tra cui il Lanciatore AT4.

Le esercitazioni svolte allo Yuma Proving Ground in Arizona sono state un’impresa congiunta di Saab, Raytheon Missiles & Defense e dell’esercito americano. Il loro obiettivo era quello di testare un nuovo tipo di munizione guidata multiuso .

