Oroscopo del 27 Settembre: il Capricorno è in difficoltà

Oroscopo del 27 Settembre 2022. In questi giorni, la luna ha fatto una grande transizione, recandosi direttamente sui gradi della Bilancia. Questo spostamento ha fatto si che l’Acquario prendesse una posizione importante, insieme ai Gemelli. Il segno del Capricorno ne ha però subito le conseguenze, scendendo notevolmente sottotono. In ogni caso, sono in tanti a fare compagnia a quest’ultimo, infatti, i segni fortunati di questa giornata sono davvero pochi nell’oroscopo giornaliero: vediamoli.

Oroscopo del 27 Settembre: il podio

Sono tre i segni fortunati:

Acquario: il lavoro andrà benissimo. I rapporti con il proprio capo e con i propri colleghi sono improvvisamente migliorati, questa situazione renderà le mansioni molto più semplici e gradevoli. Gemelli: sentirsi grati. Questo segno ha trovato la fortuna accettando la propria condizione attuale e rivalutando in positivo tutte le cose possedute. Ciò gli ha permesso di evolversi e intraprendere nuove strade. Vergine: cambiamenti. Questo segno ha deciso di modernizzarsi, non solo modificando la propria immagine esterna, ma anche quella che portava dentro. Il cambiamento gli ha permesso di scoprire nuove cose interessanti, che potranno valorizzare notevolmente la sua vita.

I segni a metà classifica

I mezzani sono davvero tanti, ne contiamo infatti sei:

4. Bilancia: mancanza di energia. Per evitare di arrivare distrutti a fine giornata, questo segno dovrà modificare notevolmente la sua routine, facendo si che la sua forza possa essere dosata. Non si tratta di una situazione permanente, di conseguenza non è necessario preoccuparsi.

5. Scorpione: conoscenze. Questo segno avrà la possibilità di conoscere una persona che diventerà tanto importante nella sua vita. Ciò avverrà probabilmente sui social, grazie ad una futile azione. E’ necessario quindi non sottovalutare niente.

6. Leone: nemici. Questa giornata darà la possibilità al Leone di scoprire i suoi falsi amici, permettendogli di prendere le distanze prima che sia troppo tardi.

7. Toro: lusso. L’ammirare cose al momento lontane e irraggiungibili creerà tanta malinconia all’interno di questo segno. Il concentrarsi su cose futili lo porterà a perdere di vista situazioni realmente importanti. Poco tempo dopo, avrà modo di rendersene conto.

8. Pesci: distanze. I contatti fisici non saranno graditi da questo segno durante la giornata. I Pesci eviteranno molte persone importanti proprio per questo motivo, tra cui il proprio patner.

9. Sagittario: confusione. Questa giornata porterà tante situazioni strane, soprattutto sul piano lavorativo. Questo segno avrà infatti dimenticato molte delle tecniche da utilizzare per svolgere il proprio compito. Fortunatamente, si tratta solo di un momento.

Gli ultimi arrivati

I segni sfortunati sono invece tre:

10. Cancro: rotture. Le persone, soprattutto quelle con cui ha un rapporto più stretto, si mostreranno molto fredde nei suoi confronti. Capire la motivazione sarà difficile, ma bisogna ricordare che si tratta solo di una situazione momentanea.

11. Ariete: sottomissione. Ariete sarà trattato davvero male in questa circostanza di tempo, soprattutto sul piano lavorativo infatti si prenderanno gioco di lui, approfittando della sua benevolenza. Questo non sarà però accettato da tutti, molti colleghi prenderanno le sue difese. 12. Capricorno: difficoltà economiche. Questo segno passerà una brutta giornata, non riuscendo a cavarsela da solo avrà bisogno di chiedere sostegno monetario a qualche parente o amico stretto, che gli verrà incontro provocando un forte senso di umiliazione.