Xbox Series X bianca, Microsoft non conferma

Microsoft ha lasciato intravedere una nuova colorazione bianca per la Xbox Series X in uno spot, ma non arriva nessuna conferma.

Questo è ciò che si potrebbe immaginare guardando attentamente il video promozionale degli ultimi auricolari ASTRO A30 dove si intravede una Xbox Series X bianca.

Di fronte alle domande dei giocatori e della stampa, Microsoft ha confermato sulle colonne di VGC che la Xbox Series X bianca presente nel video non era in produzione e che al momento non era prevista. Quindi non dobbiamo aspettarci di vedere presto questo modello sul mercato.

Logitech, dal canto suo, ha chiarito che si trattava semplicemente di una skin.

La console Xbox Series X bianca del video promozionale del nostro partner non è in produzione. Al momento non prevediamo di rilasciare la console Xbox Series X in bianco.

Logitech ha appena annunciato il suo nuovo auricolare wireless ASTRO A30 al prezzo di € 249 e compatibile con le console Xbox Series X|S e PS5, nonché PC e MAC.

Come mostrato nel video promozionale, si vede una donna che indossa il famoso nuovo headset ASTRO A30 circondata da vari oggetti tecnologici come microfoni, una PS5, controller e anche una Xbox Series X bianca.

Per ora Microsoft non ha annunciato una nuova colorazione per la console Xbox Series X, e ci chiediamo se Logitech non abbia, discretamente, realizzato un piccolo teaser per un futuro prodotto che sarebbe svelato nelle prossime settimane da Xbox.

Il produttore si è anche avvicinato di recente a Xbox con l’annuncio del Logitech G Cloud, un dispositivo progettato per giocare ai giochi Xbox Game Pass nel cloud. Per ora, solo Xbox Series S è disponibile in bianco.

Ricordiamo inoltre che Microsoft aveva nascosto il suo nuovo headset wireless Xbox in una pubblicità pochi mesi prima del suo annuncio ufficiale.