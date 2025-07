Xbox Series X: una nuova idea di intrattenimento domestico

Le nuove console non sono più solamente dei dispositivi che servono per giocare. Grazie alla connessione a internet e alla possibilità di scaricare delle vere e proprie app sono diventate delle piattaforme dedicate all’intrattenimento a 360°. Potete passare il vostro tempo con i videogiochi, per poi cambiare schermata e avviare Netflix, ad esempio, così da guardare un nuovo film o la vostra serie tv preferita.

Tra le console che negli ultimi anni hanno saputo attirare l’attenzione del pubblico c’è sicuramente Xbox Series X, prodotta da Microsoft e arrivata sugli scaffali dal 2020. Questa console ha delle caratteristiche molto interessanti, che la rendono una delle alternative più apprezzate da parte dei gamer di tutto il mondo.

Le principali caratteristiche di Xbox Series X

Quali sono le principali caratteristiche di Xbox Series X? Andiamo a scoprire insieme quali sono i pregi e i vantaggi che offre questa console di nuova generazione.

Per quanto riguarda l’hardware ha un CPU AMD Zen 2, dotata di ben 8 core con 3.8 GHz. Si aggiunge una GPU da 12 Teraflops RDNA 2. Ha una RAM decisamente notevole: ben 16 GB GDDR6. Per migliorare la fluidità e la rapidità di tutto il sistema è stato inserito un moderno SSD da 1 TB. Dal punto di vista grafico è in grado di riprodurre i giochi con una risoluzione 4K e una frequenza di 60fps. Con alcuni giochi è persino possibile raggiungere un valore di 120FPS.

Microsoft ha pensato molto attentamente alle esigenze dei gamer, introducendo la tecnologia Quick Resume, che consente di passare da un gioco ad un altro in tempi rapidissimi, riprendendo da dove il gioco era stato interrotto l’ultima volta. Può essere l’ideale in molte situazioni, ad esempio quando si sta giocando a una classica avventura single-player e un amico chiede di raggiungerlo in uno dei nuovissimi giochi multiplayer online.

A proposito di esigenze: presenta una retrocompatibilità unica nel suo genere, consentendo di giocare con i videogame prodotti per Xbox One, e anche con alcuni realizzati per Xbox 360 e per la prima, storica Xbox. Sapete che la prima console di questa serie arrivò sul mercato statunitense addirittura nel 2001?

Xbox Series X inoltre sfrutta pienamente la potenza delle attuali connessioni internet. Oltre allo streaming di film e serie tv si può anche accedere online a una immensa libreria di giochi, che prende il nome di Xbox Game Pass. Basta un abbonamento mensile per accedere a un elevatissimo numero di videogame tutti da scoprire (o magari da rigiocare).

Xbox Series X e Xbox Series S

Oltre a Xbox Series X esiste anche un altro modello, chiamato Xbox Series S. Quali sono le principali differenze?

Xbox Series S è un modello più economico, per questo ha caratteristiche tecniche inferiori. Nonostante ciò permette di giocare agli stessi giochi sviluppati per Xbox Series X. Tra gli aspetti da considerare c’è l’assenza di un lettore ottico (per cui si può giocare solo con videogame in versione digitale e non in versione fisica). La risoluzione si ferma a 1440p, e invece di un SSD da 1 TB c’è un SSD da 512 GB.