Negli ultimi mesi l’industria videoludica guarda con crescente preoccupazione al futuro delle console. L’aumento vertiginoso dei prezzi della RAM, spinto dalla domanda dell’intelligenza artificiale, potrebbe infatti rallentare l’arrivo della prossima generazione di hardware.

Perché il prezzo della RAM minaccia le console next-gen

Il costo dei moduli di memoria è aumentato di centinaia di punti percentuali, una crescita anomala che non sembra destinata a fermarsi. La causa principale è la competizione con il settore dell’intelligenza artificiale, che assorbe enormi quantità di RAM per data center, modelli linguistici e GPU avanzate.

La RAM è un componente chiave per le console di nuova generazione, indispensabile per supportare grafica avanzata, intelligenza artificiale nei giochi e caricamenti ultra-rapidi.

Un aumento dei costi compromette la produzione di massa a prezzi sostenibili, mettendo i produttori di fronte a una scelta complessa: alzare i prezzi o rinviare il lancio.

Secondo fonti industriali, le difficoltà di approvvigionamento potrebbero persino portare a nuovi rincari delle console attuali entro il 2026, aggravando ulteriormente la situazione per i consumatori.

Possibile rinvio di PS6 e nuova Xbox: cosa cambia

Le console di prossima generazione erano inizialmente attese tra il 2027 e il 2028, ma lo scenario attuale spinge i produttori a valutare un rinvio. L’obiettivo sarebbe guadagnare tempo, sperando che la capacità produttiva della RAM aumenti e i prezzi tornino su livelli più gestibili.

Un eventuale ritardo avrebbe effetti diretti anche sugli studi di sviluppo:

i titoli di lancio potrebbero restare in lavorazione più a lungo

più tempo per rifinitura e ottimizzazione

ma anche maggiori costi senza entrate immediate

Alcuni sviluppatori hanno già ammesso che questa pressione potrebbe tradursi in giochi tecnicamente più ottimizzati, con un uso più efficiente delle risorse hardware.

Conclusione

Il futuro di PS6 e della prossima Xbox resta incerto. La carenza di RAM e l’aumento dei prezzi rappresentano oggi una delle minacce più concrete per il lancio delle console next-gen. Se da un lato i giocatori rischiano di dover attendere più a lungo, dall’altro potrebbero beneficiare di hardware e giochi più maturi e ottimizzati.

