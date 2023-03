Le malattie stagionali, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non riguardano solo noi umani, ma anche gli animali. Ebbene sì, anche i nostri amici a quattro zampe possono contrarre insidiose malattie, nei cambi di stagione o al verificarsi di condizioni meteorologiche particolari, e proprio per questo è bene fare attenzione ai maggiori fattori di rischio.

Patologie di cani e gatti frequenti in inverno: Tutto quello che c’è da sapere (Foto@UnSplash.com)

In inverno, ad esempio, freddo e umidità possono causare problemi di salute che, a seconda dell’età, della stazza e delle condizioni dell’animale, possono essere più o meno importanti. Le malattie più ricorrenti quando il termometro scende intorno allo zero, proprio per le condizioni climatiche, sono ipotermia, bronchiti e polmoniti, malattie che se non curate in modo appropriato e nelle primissime fasi dalla loro comparsa, possono portare gravi conseguenze per l’animale sino alla sua morte.

Anche la neve, che a volte infastidisce e a volte diverte noi umani, può rappresentare un pericolo, specie per i cani che, mangiandola, ingeriscono più facilmente batteri che portano malattie dannose per l’apparato gastroenterico.

Ma non sono solo le condizioni climatiche a rappresentare un rischio, quanto anche i rimedi che noi umani utilizziamo per prevenire o risolvere alcune problematiche connesse al meteo avverso: parliamo ad esempio dei prodotti antigelo che sono fortemente tossici, ma anche semplicemente del sale che viene buttato per le strade e può causare irritazione alle zampe dei nostri animali.

Dei piccoli accorgimenti possono prevenire o ridurre il rischio di contrarre malattie dannose ma, proprio come per noi, accade anche che un colpo di freddo o una pioggia inaspettata favoriscano comunque l’insorgere di un raffreddore che magari poi si trasforma in tracheite o polmonite.

