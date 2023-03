Se sei un appassionato di giardinaggio, sicuramente sei sempre alla ricerca di nuove idee per la tua area verde. Marzo è un mese cruciale per il giardinaggio, poiché segna l’inizio della primavera. Proviamo a fornire alcune idee per rendere il tuo giardino più colorato e vivace.

Cosa piantare a marzo le migliori scelte per il tuo giardino (Foto@Pixabay)

Piantare alberi e arbusti in marzo

Il mese di marzo è il momento ideale per piantare alberi e arbusti a radice nuda, ovvero senza il terriccio intorno alle radici. Questo perché i vivaisti iniziano a scavare e inviare alberi e arbusti, garantendo loro il tempo sufficiente per radicare e crescere nel terreno prima dell’arrivo dell’estate. Alcune delle migliori scelte per piantare a marzo includono il ciliegio ornamentale, il falso cipresso, l’ontano, il gelso e il pero.

Piantare fiori in marzo

Marzo è anche il momento ideale per piantare i fiori, poiché il terreno inizia a riscaldarsi e il clima diventa più mite. Tra le scelte migliori per piantare a marzo ci sono le prime rose, le violette, le primule, le peonie e i tulipani. Inoltre, è possibile piantare i bulbi di crocus e narcisi per creare un meraviglioso spettacolo di fioriture primaverili.

Quali ortaggi piantare a marzo

A marzo è possibile piantare diversi tipi di ortaggi a seconda del clima della tua zona e della disponibilità di spazio. Ecco alcuni esempi di ortaggi che possono essere piantati a marzo:

Asparagi: i semi di asparagi vanno piantati in marzo in un terreno ben drenato e soleggiato.

Carote: le carote possono essere seminate a marzo in un terreno leggero e ben drenato.

Cipolle: le cipolle possono essere piantate in marzo in un terreno soleggiato e ben drenato.

Lattuga: la lattuga può essere seminata a marzo in un terreno ben drenato e soleggiato.

Piselli: i piselli possono essere seminati a marzo in un terreno ben drenato e soleggiato.

Ravanelli: i semi di ravanelli possono essere seminati in marzo in un terreno ben drenato e soleggiato.

Spinaci: gli spinaci possono essere seminati a marzo in un terreno ben drenato e soleggiato.

Ricorda che la scelta degli ortaggi da piantare dipende anche dal clima della tua zona e dalle condizioni del terreno, quindi potrebbe essere utile consultare un esperto o un giardiniere locale per maggiori informazioni.

Oltre agli ortaggi che ho già menzionato, ci sono anche altre piante che è possibile piantare a marzo, a seconda delle condizioni climatiche e della zona geografica in cui si vive.

Ecco alcune altre opzioni:

Fragole: se la tua zona ha un clima mite, è possibile piantare fragole a marzo.

Fagioli: i fagioli possono essere piantati a marzo in un terreno soleggiato e ben drenato.

Cavolfiori: i semi di cavolfiore possono essere piantati a marzo in un terreno ben drenato e ricco di sostanze nutritive.

Broccoli: i semi di broccoli possono essere piantati a marzo in un terreno ben drenato e ricco di sostanze nutritive.

Pomodori: se vivi in una zona a clima mite, è possibile piantare i pomodori a marzo, in un terreno ben drenato e soleggiato.

Zucchine: se vivi in una zona a clima mite, puoi piantare le zucchine a marzo in un terreno ben drenato e soleggiato.

Peperoni: se vivi in una zona a clima mite, è possibile piantare i peperoni a marzo in un terreno ben drenato e soleggiato.

Tieni presente che queste sono solo alcune opzioni e che la scelta delle piante dipende anche dalle tue preferenze personali e dalle condizioni del terreno e del clima della tua zona.