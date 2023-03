Marzo è il mese della transizione tra l’inverno e la primavera, e spesso ci si trova in difficoltà nel scegliere cosa indossare. Il tempo è variabile e le temperature possono cambiare da un giorno all’altro.

Come vestirsi a marzo senza sbagliare?

Quali sono i capi e gli accessori da avere nel guardaroba per essere sempre alla moda e adatti alla stagione? Ecco alcuni consigli su come vestirsi a marzo, con 5 idee di outfit da copiare per la primavera.

Come vestirsi a marzo consigli per un look primaverile (Foto@Pixabay)

Il blazer con il maglione: il passe-partout del mese

Blazer sì, ma in lana e rigorosamente abbinato a un caldissimo maglione. Per proteggersi dal freddo rimanendo chic. Il blazer è un capo versatile che si presta a diversi stili e occasioni: lo potete indossare con dei jeans per un look casual, o con una gonna o dei pantaloni eleganti per un look più formale. Il maglione può essere di un colore neutro o vivace, a seconda del vostro gusto e dell’effetto che volete creare. Potete completare il vostro outfit con delle scarpe basse o con dei tacchi, a seconda del contesto.

Piumino leggero sì, ma con un twist

I piumini leggeri, come i 50 grammi, sono ideali a marzo. Ma se l’idea di sfoggiarli nel modo più basico vi annoia, c’è una buona notizia: le tendenze ci dicono che possiamo abbinarli a contrasto. Magari a dei pantaloni animalier, completando il tutto con un paio di scarpe da trekking. Oppure a una gonna plissettata o a una stampa floreale, per dare un tocco di femminilità al vostro look sportivo. Il piumino leggero è anche perfetto da portare con sé quando si viaggia o si fa una gita fuori porta.

Il tailleur colorato

Lo avete indossato anche in inverno per dare una nota di colore ai vostri outfit scuri, ma ora potete osare ancora di più con il tailleur colorato. Che sia rosa cipria, verde menta o giallo limone, il tailleur colorato è il capo ideale per accogliere la primavera con allegria e stile. Potete scegliere tra diverse varianti: dalla giacca oversize al blazer corto, dai pantaloni palazzo ai bermuda. L’importante è che il colore sia vivace e che si abbini bene al resto del vostro look.

Il trench: l’iconico capospalla primaverile

Non c’è niente di più classico ed elegante di un trench nella mezza stagione. Il trench è il capospalla primaverile per eccellenza: protegge dalla pioggia e dal vento senza appesantire il look. Lo potete indossare con qualsiasi tipo di abbigliamento: dal vestito al jeans, dalla gonna al pantalone. Potete scegliere tra diversi modelli: dal classico beige al nero, dal corto al lungo, dal slim al fluido. Il trench è anche un capo versatile che si adatta a diversi stili: lo potete rendere più sportivo con delle sneakers o più sofisticato con delle décolleté.

Il cappellino da baseball: l’accessorio trendy del momento

Nasce come parasole sul campo, ma ora è diventato uno degli accessori più trendy del momento. Il cappellino da baseball aggiunge un tocco di personalità e originalità al vostro look primaverile. Lo potete abbinare sia a dei capi casual che eleganti, sia a dei capi eleganti, come un abito o una camicia bianca. L’importante è scegliere il colore e il materiale giusti per il vostro cappellino da baseball. Potete optare per un colore neutro o vivace, a seconda del contrasto che volete creare con il vostro outfit. Potete anche scegliere un cappellino in tessuto o in pelle, a seconda dello stile che volete dare al vostro look.

Considerazioni

Per vestirsi nel modo giusto a marzo, basta seguire alcuni consigli e avere nel proprio guardaroba dei capi e degli accessori versatili e adatti alla stagione. Il blazer con il maglione, il piumino leggero con un twist, il tailleur colorato, il trench e il cappellino sono solo alcune delle idee di outfit che vi abbiamo proposto per la primavera. Sperimentate con i colori, le stampe e i materiali, e create il vostro look primaverile perfetto.