Come pulire l’argento, trucchi e consigli per farlo brillare

L’argento è un metallo prezioso che si usa spesso per realizzare gioielli, posate, oggetti d’arte e decorazioni. Tuttavia, con il tempo e l’esposizione all’aria e all’umidità, l’argento tende a ossidarsi e a diventare scuro o annerito. Per fortuna esistono diversi metodi naturali ed efficaci per pulire l’argento e restituirgli il suo splendore originale. In questo articolo vedremo come pulire l’argento con alcuni ingredienti semplici e facilmente reperibili in casa.

Come pulire l’argento, trucchi e consigli (Foto@Pixabay)

Pulire l’argento con sale e alluminio

Uno dei metodi più facili e veloci per pulire l’argento è quello che sfrutta la reazione chimica tra il sale e l’alluminio. Per fare questo, basta ricoprire un contenitore (possibilmente in vetro) con della carta di alluminio e gettare al suo interno una manciata di sale grosso. Poi bisogna riempire il contenitore con dell’acqua bollente e immergere gli oggetti d’argento da pulire. Si lasciano agire per circa 15 minuti, poi si sciacquano bene sotto l’acqua corrente e si asciugano con un panno morbido. Questo metodo è particolarmente indicato per pulire le posate d’argento.

Pulire l’argento con limone e bicarbonato

Un altro elemento naturale che aiuta nella pulizia dell’argento è il limone. Il suo succo ha infatti proprietà antiossidanti e sgrassanti che rimuovono lo sporco e lo smog dall’argento. Per usare il limone come detergente per l’argento, basta mescolare il suo succo con del bicarbonato di sodio fino a ottenere una pasta. Poi si applica la pasta sugli oggetti d’argento da pulire con un panno o uno spazzolino morbido, facendo dei movimenti circolari. Si lascia agire per circa 10 minuti, poi si risciacqua bene sotto l’acqua corrente e si asciuga con un panno morbido.

Pulire l’argento con la birra

Un metodo strano ma sorprendentemente efficace per pulire l’argento è quello che usa la birra. Questa bevanda contiene infatti degli enzimi che sciogliono lo strato di ossidazione che si forma sull’argento. Per usare la birra come detergente per l’argento, basta riempire una ciotola con questa bevanda e lasciare a mollo gli oggetti d’argento da pulire per una notte intera. Al mattino seguente si risciacquano bene sotto l’acqua corrente e si procede alla lucidatura con un panno in camoscio o cotone 100%.

Pulire l’argento con aceto

Grazie alla sua profonda azione antiossidante e sgrassante, anche l’aceto è perfetto per pulire l’ argento. Basta infatti riempir e un contenitore co n acqua bollente e due cucchiai di aceto. Lasciate agir e per 20 minuti o mezz’ora. Poi sciacquate bene gli oggetti d’argent o sotto l’acqua corrente e asciugateli co n un panno morbido.

Consigli finali

In conclusione, pulire l’argento non è difficile se si usano dei metodi naturali ed efficaci come quelli che abbiamo visto in questo articolo. Con pochi ingredienti semplici e facilmente reperibili in casa, si possono ottenere degli ottimi risultati e far brillare gli oggetti d’argento come nuovi. Ricordatevi però di pulire l’argento con una certa regolarità, almeno una volta al mese, per evitare che si ossidi troppo e diventi difficile da recuperare. Inoltre, è bene conservare gli oggetti d’argento in luoghi asciutti e al riparo dalla luce diretta del sole. Spero che questo articolo vi sia stato utile e vi invito a provare questi trucchi per pulire l’argento. Fatemi sapere nei commenti se avete altri suggerimenti o domande sull’argomento.