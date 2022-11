Il principio d’azione dell’andriolo

Il testosterone undecanoato è essenzialmente un composto creato artificialmente. Ripete quasi esattamente le caratteristiche degli androgeni naturali prodotti dall’organismo. Durante la lavorazione viene convertito in diidrotestosterone (DHT), un metabolita del testosterone. Per questo motivo l’andriolo viene aromatizzato solo in misura minima. Solo una minima parte può essere convertita in estrogeni. Ciò significa che gli utenti non sperimentano sintomi di femminilizzazione come la ginecomastia o l’aumento dei depositi di grasso.

Le versioni precedenti di questi farmaci assunti per via orale venivano riassorbite attraverso la vena porta e inattivate dal fegato. Al contrario, il principio attivo Andriol viene riassorbito nell'intestino attraverso il sistema linfatico. Il farmaco bypassa il fegato e diventa più efficace rispetto ai suoi precedenti omologhi. È questo che rende il farmaco speciale: il processo di assorbimento non ha effetti negativi sulla funzione epatica.

Vantaggi e benefici dell’andriolo

In Occidente è considerato un’alternativa ideale per gli atleti che hanno problemi con i normali composti di testosterone iniettabili. Gli atleti sono attratti anche dal fatto che in questo caso l’organismo smette di produrre il proprio ormone solo dopo un consumo prolungato di dosi molto elevate.

È interessante notare che il basso effetto inibitorio dell’andriolo sull’ipotalamo non ha alcun effetto sul rilascio dell’ormone LHRH, che stimola l’ipofisi a rilasciare gonadotropina, la quale induce le cellule di Leydig nei testicoli a produrre testosterone.

Dosaggio consigliato per l’allenamento

Nonostante tutti i suoi benefici, non è assolutamente uno steroide anabolizzante perfetto. Inoltre, diventa efficace solo a dosi elevate. È stato riscontrato che anche 200 mg al giorno non sono sufficienti per aumentare il livello di testosterone nel sangue, ma sono sufficienti per produrre elevati tassi di crescita delle fibre muscolari. Ciò è dovuto all’emivita di eliminazione estremamente breve, in cui il principio attivo viene eliminato molto rapidamente nelle urine.

Questa velocità di eliminazione rende il dosaggio efficace solo per poche ore. Pertanto, l’efficacia può essere garantita dall’assunzione di 6-7 compresse, cioè 240-280 mg (minimo), che devono essere assunte quotidianamente per ottenere risultati eccellenti rispetto alle formulazioni iniettabili.

Tuttavia, gli esperti avvertono: una dose elevata inizia a influenzare la produzione ormonale e il composto viene sempre più convertito in estrogeni. Questo si manifesta con una maggiore ritenzione di sodio e acqua, che può causare edemi di varia gravità. A causa dell’impressionante elenco di effetti collaterali, è necessaria una visita medica preventiva.