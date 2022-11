Lipedema alle gambe, non è collegato all’obesità

Il lipedema è considerato ereditario ed è legato a un disturbo ormonale, la condizione può persino ostacolare la capacità di movimento.

Il lipedema o “gambe grasse” è una condizione che provoca l’accumulo di grasso in eccesso che si distribuisce irregolarmente sotto la pelle, nella parte inferiore del corpo, e colpisce più spesso glutei, cosce e polpacci.

Tuttavia, anche la parte superiore delle braccia può essere “critica”, ed è interessante che la condizione non influisca su mani e piedi.

Il lipedema a volte viene confuso con il linfedema, ma sono due condizioni diverse, ma il lipedema può portare al linfedema (gonfiore delle braccia e delle gambe che si verifica a causa di un danno al sistema linfatico).

Come si verifica il lipedema?

La causa esatta del lipedema non è nota, ma considerando che si verifica tra membri della stessa famiglia, è considerata una malattia ereditaria. La condizione si verifica quasi esclusivamente nelle donne e di solito inizia o peggiora durante la pubertà, la gravidanza o la menopausa.

Pertanto, si ritiene che questo problema abbia probabilmente qualcosa a che fare con gli ormoni. Il lipedema non è causato dall’obesità, come si pensava, ma più della metà dei pazienti con questa condizione è in sovrappeso.

È interessante notare che una dieta può aiutare una donna a perdere peso nella parte inferiore del corpo, ma i cambiamenti non saranno visibili su glutei, cosce e gambe.

Quali sono i sintomi del lipedema?

Le “gambe grasse” sono riconosciute non solo da cambiamenti fisici visibili, ma anche da alcuni altri sintomi, come: accumulo di grasso su glutei, cosce, polpacci e talvolta sulla parte superiore delle braccia.

Gli esperti sono molto chiari e dicono che i diuretici, il sollevamento delle gambe e le calze di sostegno non aiutano le zone colpite. Di solito non c’è gonfiore ai piedi o alle mani, a meno che il paziente non abbia insufficienza venosa cronica.

Il lipedema può influire sulla capacità di camminare, molti pazienti con lipedema hanno sintomi emotivi, o problemi, come vergogna, ansia e depressione man mano che la parte inferiore del corpo cresce

nel tempo, poiché si accumula più grasso, può bloccare il percorso linfatico.

Ciò provoca un accumulo di fluido chiamato linfa, una condizione nota come linfedema secondario o lipo-linfedema.

Come si cura e si tiene sotto controllo il lipedema

Gli esperti affermano che tre tipi di terapia possono aiutare a controllare il lipedema: cambiamenti dello stile di vita, terapia decongestionante e terapia compressiva e terapia invasiva.

Cambiamenti nello stile di vita: una dieta sana per il cuore può aiutare a rallentare la progressione del lipedema, soprattutto se il problema viene rilevato precocemente. L’esercizio fisico, in particolare il nuoto, la bicicletta e la camminata, aiuta la mobilità e riduce il gonfiore.

Terapia decongestionante e terapia compressiva: il medico può suggerire trattamenti non invasivi, come: una forma delicata di stiramento/massaggio della pelle chiamata terapia di drenaggio linfatico manuale

speciali tecniche di avvolgimento chiamate terapia decongestionante complessa.