Per lavare i denti basta solo lo spazzolino

Gli esperti di salute affermano che per lavare i denti non c’è sempre bisogno del dentifricio, basta anche solo lo spazzolino.

Secondo gli studi, va benissimo evitare il dentifricio, poiché i dentisti affermano che lo spazzolino è lo strumento più importante per l’igiene orale e il dentifricio è solo un tocco in più.

Gli studi hanno dimostrato che lavarsi i denti senza dentifricio è ugualmente efficace nella rimozione della placca e in alcuni casi anche più efficace, come riporta Times Now News.

Cos’è la placca dentale?

Secondo la Cleveland Clinic, tutti abbiamo una certa quantità di placca, che è il film appiccicoso che si forma sui denti quando i batteri in bocca si mescolano con cibi zuccherati e amidacei.

Spazzolare e usare il filo interdentale sono due modi per eliminare la placca e, se ignorata troppo a lungo, può trasformarsi in tartaro.

La placca porta alla carie e a malattie come la gengivite e altre infezioni.

E provoca davvero alitosi, che può diventare cronica, gengive rosse, gonfie e tenere che iniziano a sanguinare.

Secondo gli esperti di salute, il dentifricio non è necessario per eliminare la placca e le setole dello spazzolino sono sufficienti per eliminare i batteri.

Da cosa è composto il dentifricio

Secondo Advanced Dentistry, il dentifricio è composto dalle seguenti sostanze chimiche:

Fluoro: una sostanza chimica presente in tutti i dentifrici che aiuta a mantenere lo smalto forte e previene la carie.

Prodotti per la rimozione: si tratta di sostanze chimiche che combattono l’accumulo di placca, ma un uso eccessivo può danneggiare la salute dei denti.

Sapori artificiali: Che si tratti di dentifricio dolce, salato, alla menta o al gusto di gomma da masticare, utilizza una qualche forma di aroma.

Detergenti: molti tipi di dentifricio sono pieni di detergenti che formano una schiuma mentre ti lavi i denti.

Idratanti: trattengono l’acqua e le conferiscono una consistenza pastosa.

Colori sintetici: molte marche di dentifricio sono rosse, verdi e blu per un maggiore fascino e l’uso di colori artificiali.

Molte persone sostituiscono anche il dentifricio con sale, bicarbonato di sodio o perossido di idrogeno, soprattutto coloro che vogliono evitare alcuni ingredienti presenti in molte marche, come i dolcificanti artificiali.

Come mantenere i denti sani e splendenti?

Ecco alcuni modi per mantenere i denti sani, bianchi e forti:

Spazzolare correttamente: i dentisti raccomandano di spazzolare correttamente, prendendo tempo e muovendo lo spazzolino con delicati movimenti circolari per rimuovere la placca.