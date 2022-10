Perché è possibile negoziare altre monete sulla rete Ethereum?

Il Merge di Ethereum, ovvero il pacchetto di operazioni che ha modificato il modello di validazione delle transazioni di questa criptovaluta da Proof-of-Work a Proof-of-Stake, è finalmente divenuto realtà lo scorso 15 settembre. Una data storica per tutto il mondo crypto, perché porta con sé conseguenze che non si limitano solo al perimetro della criptovaluta creata da Vitalik Buterin, ma avranno un impatto molto vasto, con degli esiti che forse è ancora troppo presto per prevedere.

Quel che è certo, che Ethereum è attenzionato molto da vicino da tutti coloro che hanno investito su questa criptovaluta, ma il tasso di cambio Ethereum Euro non è l’unico fattore da tenere in considerazione se si vuole avere una visione ampia e oggettiva di quello che sarà il suo futuro nel breve, medio e lungo periodo. Il mondo Ethereum è molto di più delle operazioni legate soltanto al trading più comunemente conosciuto: la tecnologia della sua blockchain, infatti, permette utilizzi che ne rappresentano la forza e l’unicità della sua proposta in tutto lo scenario crypto.

Le applicazioni decentralizzate e gli smart contract di Ethereum

La versatilità di Ethereum si traduce anche nella possibilità, per gli sviluppatori che accedono alla sua rete, di realizzare delle applicazioni decentralizzate, conosciute con l’acronimo di Dapp. Ogni applicazione è pensata e creata per uno scopo specifico, attraverso la crittografia sulla blockchain di Ethereum. In questi processi sono fondamentali gli smart contract, porzioni di codice automatizzato in grado di eseguire determinate azioni secondo delle azioni prestabilite in precedenza.

Queste porzioni di codice di fatto semplificano i processi di calcolo e fanno a meno di intermediatori: in questo modo le operazioni di calcolo sono più veloci e di conseguenza si risparmia sui costi. La forza degli smart contract sta nelle sue caratteristiche di trasparenza, immutabilità e decentralizzazione. Esistono diversi tipi di Dapp, da quelli realizzati specificatamente per le operazioni di trading e di transazioni economiche, a quelle ideate per validare operazioni più particolari, come per esempio la registrazione di proprietà. Uno degli esempi è quello dei Non-Fungible-Token, più comunemente conosciuti come NFT.

Cosa sono le ICO, le Initial Coin Offering

Ethereum allo stesso tempo è una piattaforma che può essere utilizzata anche per la creazione di nuove criptovalute. Grazie alle ICO, ovvero Initial Coin Offering, dà la possibilità a chi è deciso a investire in nuove criptomonete, di partecipare alle fasi iniziali del lancio, acquistandole ovviamente a un prezzo più basso rispetto a quello di immissione sul mercato. In questa fase iniziale possono replicarsi le stesse dinamiche di trading che poi trovano realizzazione con le criptovalute conosciute da un pubblico più vasto. Gli ICO danno la possibilità di realizzare grandi guadagni, perché maggiori sono le possibilità di realizzare un profitto.

Per lo stesso motivo, è importante fare molta attenzione e studiare con dovizia di particolari tutte le fasi del lancio di una ICO, per non incorrere in brutte sorprese e in un investimento sbagliato. Innanzitutto, è fondamentale informarsi su quale tipo di ICO è stato scelto dal team che propone il nuovo progetto di criptovaluta: offerta e prezzi statici, offerta statica e prezzo dinamico, oppure offerta dinamica e prezzo statico. Sono modelli che condizionano notevolmente la raccolta di fondi e l’approccio di chi è potenzialmente interessato, perché a seconda del tipo di ICO sarà diversa la strategia di investimento.

Il white paper: il libro che guida la realizzazione di ogni progetto

Il white paper è il documento rilasciato dal team che desidera lanciare una nuova criptovalute, in cui sono contenute tutte le informazioni relative al progetto. Le finalità dell’operazione, l’ammontare di risorse economiche sufficienti per realizzarla, come verrà gestita il budget, oltre che la road map che indicherà le diverse tempistiche di realizzazione. È evidente che è fondamentale per tutti coloro interessati a investire in una futura criptovaluta sulla rete Ethereum, studiare a fondo queste informazioni per individuare quali possono essere i vantaggi e i potenziali segnali di allerta.