Evan Peters rivela: Dahmer il ruolo più difficile in assoluto

Nell’acclamata serie dedicata al serial killer Jeffrey Dahmer, l’attore Evan Peters si è dimostrato semplicemente perfetto per il ruolo principale.

La serie limitata è arrivata sulla piattaforma di streaming il 21 settembre ha già battuto tutti i record come lo spettacolo più visto nella prima settimana dalla sua uscita con 96,2 milioni di ore visualizzate.

Tuttavia, il racconto drammatizzato degli agghiaccianti eventi veri ha causato polemiche con il pubblico strano di Netflix e le famiglie delle vittime di Dahmer.

In una recente intervista per Netflix, Evan ha parlato dell’attingere alla psiche affascinante ma terrificante di Dahmer.

Il serial killer ha avuto imputazioni per 15 accuse di omicidio e condannato a 957 anni di prigione dopo aver ucciso e smembrato 17 uomini tra il 1978 e il 1991. Per prepararsi al ruolo, il co-creatore Ryan Murphy ha incaricato Evan di guardare l’intervista di Stone Phillips con Dahmer.

Evan ha anche studiato il passato di Dahmer ascoltando le registrazioni delle conversazioni di Dahmer con psicologi e investigatori, leggendo biografie e analizzando il rapporto della polizia del 1992 con la confessione dell’assassino.

“È stato così sbalorditivo che tutto è successo davvero che sembrava importante essere rispettosi nei confronti delle vittime, delle famiglie delle vittime, per cercare di raccontare la storia nel modo più autentico possibile“, ha detto Evan a Netflix.

Ha descritto il processo di produzione della serie come una delle “cose ​​più difficili” che ha dovuto fare nella sua carriera, dicendo che era “molto spaventato” dalle azioni di Dahmer.

“Cercare di impegnarmi in questo sarebbe stata assolutamente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare in vita mia perché volevo che fosse molto autentico“, ha detto Evan prima ringraziare la troupe dello show per averlo tenuto con i piedi per terra sul set.

L’attore 35enne ha anche spiegato che per attingere alla mentalità di Dahmer, “sarebbe dovuto andare in posti davvero bui e rimanere lì per un lungo periodo di tempo“.

