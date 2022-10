Dahmer è una miniserie completa, non ci sarà seconda stagione

La nuova serie Dahmer, incentrata sul mostro di Milwaukee, potrebbe addirittura avere un seguito

Questa settimana è stata presentata in anteprima Monster: The Jeffrey Dahmer Story, una miniserie incentrata sui mostruosi crimini del mostro di Milwaukee e già si parla del debutto di una seconda stagione, ma ci sarà?

Monster: The Jeffrey Dahmer Story è stato presentato in anteprima su Netflix mercoledì 21 settembre, rilasciando tutti gli episodi della sua prima stagione contemporaneamente.

Un’uscita in grande stile e molto singolare per Netflix, visto che la piattaforma di streaming di solito lascia le sue proposte più forti per il venerdì.

Ci sarà una seconda stagione di Dahmer?

Si parla già di una seconda stagione di Dahmer, ma in realtà bisogna valutare alcuni punti che potrebbero mettere fine alle previsioni fatte in rete.

Per prima cosa nessuno ha parlato di seconda stagione, Netflix e Ryan Murphy non hanno profferito parola riguardo a cio’.

La piattaforma di streaming ha venduto questo progetto come miniserie televisiva, quindi viene presentato con la sua introduzione, la parte centrale e la fine.

Dunque in realtà non ci sarebbe ragione per proseguire con una seconda stagione di Dahmer.

La piattaforma di streaming ha commercializzato la serie come una miniserie e in questi casi non vengono più commissionati episodi.