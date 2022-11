Dahmer seconda stagione e prende il via una nuova serie

Partita come una miniserie, Dahmer si protrarrà almeno per altre due stagioni, così come The Watcher.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story le stagioni 2 e 3 e The Watcher stagione 2 hanno avuto il via libera e praticamente confermate dal colosso Netflix.

Lunedì sera, Netflix ha confermato che entrambe le loro due nuove serie di Ryan Murphy proseguiranno.

Dahmer era in realtà una miniserie, diciamo una serie limitata ovviamente agli avvenimenti del serial killer Jeffrey Dahmer.

Ma lo spettacolo con Evan Peters sul famigerato assassino di massa e cannibale è stato secondo per numero di spettatori, secondo come ore di visualizzazione durante il primo mese.

Così, Netflix ha deciso di espandere la serie “Monster” in una serie antologica con nuovi assassini di massa in ogni stagione. O come spiega Netflix: “Altre figure mostruose che hanno colpito la società“.

I punti forti confermati da Netflix

“Il pubblico non riesce a distogliere lo sguardo da Monster e The Watcher“, afferma Bela Bajaria; Netflix capo della TV globale secondo il comunicato stampa.

Il team creativo di Ryan Murphy e Ian Brennan in Dahmer insieme a Eric Newman in The Watcher sono maestri narratori che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo. Il potere di queste due serie consecutive è dovuto alla voce originale e distintiva di Ryan che ha creato una sensazione culturale e siamo entusiasti di continuare a raccontare storie negli universi di Monster e Watcher, ha dichiarato Neflix.

Anche The Watcher, con Jennifer Coolidge, star di The White Lotus, è stata introdotta come miniserie, ma ora è stata ampliata in una serie con più stagioni.