Sentire sempre freddo può essere un fastidioso problema che influisce sulla nostra vita quotidiana. Le cause possono essere diverse e, per fortuna, ci sono alcuni rimedi che possono alleviare il problema.

Perchè ho sempre freddo, ecco la spiegazione (Foto@Pixabay)

Le cause del freddo cronico possono essere di diversa natura. Alcune cause comuni includono:

Anemia: l’anemia è una condizione in cui il corpo non ha abbastanza globuli rossi sani per trasportare ossigeno ai tessuti. Ciò può causare stanchezza, vertigini e, in alcuni casi, freddo cronico.

Problemi tiroidei: la tiroide regola il metabolismo e, se non funziona correttamente, può causare freddo cronico.

Problematiche vascolari: i problemi di circolazione sanguigna possono influire sulla temperatura corporea. Ad esempio, se hai problemi di circolazione alle mani o ai piedi, potresti sentire freddo costante in queste zone.

Mancanza di attività fisica: l’esercizio fisico è importante per mantenere il corpo sano e attivo. Quando non pratichiamo abbastanza attività fisica, il nostro metabolismo rallenta e il corpo tende a sentirsi freddo.

Scarso apporto calorico: se non lavoriamo abbastanza a livello di apporto calorico, il nostro corpo potrebbe avere difficoltà a mantenere un normale livello di temperatura corporea.

Ci sono anche altre condizioni meno comuni che possono causare freddo cronico, come ad esempio il diabete, le malattie autoimmunitarie, la sindrome di Raynaud e la sindrome di Sjogren.

Inoltre, ci sono alcune persone che tendono a sentirsi più fredde rispetto ad altre, a causa di una maggiore sensibilità ai cambiamenti di temperatura. In questi casi, il freddo cronico non è causato da alcuna condizione medica, ma semplicemente dalla predisposizione individuale.

Per alleviare il freddo cronico, ci sono diverse strategie che puoi provare. In primo luogo, è importante affrontare eventuali problemi medici, come l’anemia o i problemi tiroidei, che possono essere la causa del freddo cronico. Parla con il tuo medico per escludere eventuali patologie.

Inoltre, ci sono alcune cose semplici che puoi fare per aumentare la temperatura corporea. Ad esempio, indossa abiti caldi, come maglioni di lana e giacche imbottite, e copriti bene la testa, le mani e i piedi.

Mantieni il tuo corpo attivo esercitandoti regolarmente. Anche una breve camminata può aumentare la temperatura corporea e stimolare il metabolismo.

Assicurati di nutrirti correttamente, consumando cibi nutrienti e calorici. Evita di saltare i pasti e cerca di fare degli spuntini ogni tanto, se necessario.

Infine, cerca di mantenere una temperatura confortevole in casa. Se hai sempre freddo, è probabile che tu abbia bisogno di tenere la temperatura un po’ più alta rispetto ad altre persone. Tieni la stanza ben riscaldata e usa dei copriletti aggiuntivi se necessario.