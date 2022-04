Pigmentazione della pelle e macchie bianche, di che si tratta

Il colore della pelle umana è dovuto alla melanina, il pigmento marrone nero, prodotto dai melanociti nella pelle.

I cambiamenti nel livello del pigmento sono percepiti come cambiamenti nel colore della pelle, che possono essere visti sia come una perdita di colore (depigmentazione), sia come un eccessivo accumulo di pigmento (iperpigmentazione).

Tali cambiamenti nella pigmentazione possono derivare da influenze semplici quanto la quantità di esposizione al sole, ma sono fonte di estrema ansia quando sono dovuti ad una malattia semplicemente perché portano l’ulteriore angoscia di avere una malattia.

La vitiligine è probabilmente la causa più comune di depigmentazione e genera molta preoccupazione per il fatto che non solo provoca depigmentazione, ma rende anche il colore della pelle molto irregolare e quindi antiestetico.

Altre condizioni comuni che provocano la depigmentazione includono l’albinismo, la tinea versicolor e l’ipomelanosi guttata.

La causa più comune di scurimento della carnagione o iperpigmentazione è l’eccessiva esposizione al sole, ma il melasma è fin troppo familiare alle donne che hanno figli.

L’acanthosis Nigricans è associata all’insulino-resistenza ed è abbastanza comune.

Possiamo riassumere alla fine che i disturbi della pigmentazione della pelle sono abbastanza vari nella loro origine ed è sempre consigliabile cercare un aiuto professionale quando si nota un cambiamento inspiegabile nel colore della pelle.

foto@Simone Trovato Monastra, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons