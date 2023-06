Come ottenere un’abbronzatura perfetta con i prodotti autoabbronzanti

Per un’abbronzatura dall’effetto assolutamente naturale, e senza i rischi che può innescare l’esposizione ai raggi solari, non resta che sfruttare le potenzialità di un prodotto autoabbronzante. Importante farne un uso corretto, applicarlo secondo le regole prestabilite, conoscerne le caratteristiche e sapere come agisce sull’epidermide. Seguendo le indicazioni prestabilite il risultato è assicurato e la pelle assumerà un bel colore ambrato, che non ha nulla da invidiare alla tintarella tradizionale.

Prodotti autoabbronzanti: come funzionano e come sceglierli

Sfoggiare una splendida abbronzatura tutto l’anno, evitando di esporsi con insistenza agli effetti nocivi del sole, non è più un miraggio.

Anche le epidermidi più chiare, possono assumere una tonalità dorata praticamente in ogni stagione, grazie ai prodotti autoabbronzanti di ultima generazione, che garantiscono un colore naturale nell’arco di poche ore.

La tintarella è un desiderio comune, non solo al femminile e un po’ a tutte le età. Poter arrivare in spiaggia già abbronzate, oppure potersi garantire uno splendido effetto ambrato anche oltre il periodo estivo, è diventata un’idea fissa per tante donne.

Benché artificiale, la tintarella che si ottiene con il minimo sforzo utilizzando l’autoabbronzante non ha nulla da invidiare al colore tradizionale, conseguenza dell’esposizione al sole.

L’autoabbronzante dona un colorito sano e luminoso, da esibire tutti giorni. Facile applicare il prodotto, seguendo poche e semplici regole. Poi non resta che attendere il tempo necessario perché entri in azione e produca il risultato desiderato.

Per sapere esattamente come funziona, scopriamo le caratteristiche del prodotto, il metodo di utilizzo, gli effetti e la durata del risultato, ricordando che l’applicazione non sostituisce in alcun modo la protezione solare.

A sollecitare l’effetto colore sono le molecole contenute nel prodotto. Una volta applicato, il cosmetico entra in contatto con la cheratina presente nella cute e sviluppa una reazione assolutamente naturale, che consente alla pelle di colorarsi velocemente.

In commercio sono disponibili soluzioni assolutamente naturali, arricchite con attivi vegetali e oli, che garantiscono un colore luminoso e donano alla pelle l’idratazione necessaria per mantenerla levigata e tonica.

L’azione sviluppata dall’autoabbronzante coinvolge solo la superficie della pelle, senza scendere in profondità. In pratica è come se la pelle venisse dipinta, con conseguente durata limitata del risultato, il cui effetto colore resta sulla pelle dai quattro ai cinque giorni, per arrivare anche a sette/otto nei casi estremi. L’azione superficiale dell’autoabbronzante è tale perché non entra in contatto con la melanina, a cui si attribuisce lo sviluppo e la tenuta dell’abbronzatura tradizionale.

Autoabbronzante: quale formulazione scegliere

Gli autoabbronzanti sono presenti in commercio in formulazioni diverse. Fra i prodotti più comuni troviamo il latte autoabbronzante che, oltre a donare un fantastico colore dorato, vanta un elevato potere idratante. Il cosmetico può essere utilizzato su tutto il corpo così come sul viso. Abbiate cura di spalmarlo e massaggiarlo con attenzione, ma soprattutto in maniera assolutamente uniforme.

Per garantire un’applicazione estremamente facile e veloce, non resta che valutare la scelta delle salviette autoabbronzanti, da portare sempre con sé, comodamente in borsetta.

Ideale per il corpo, ma non per il viso che richiede invece un intervento mirato, scopriamo la formula spray, comoda, pratica e dalla texture rinfrescante. Chi ha meno esperienza con questa tipologia di prodotto può optare per la composizione in gocce, utilizzabili da sole oppure amalgamate a soluzioni cremose, come il latte e la crema idratante. Interessante anche la scelta di mixarle alla protezione solare per ottenere due risultati in uno. Di norma 2 o 3 gocce autoabbronzanti sono sufficienti per colorare il viso, mentre 6/12 offrono un effetto eccellente su tutto il corpo.