Quale attività migliore per la salute del cuore?

Le attività fisiche sono essenziali per mantenere un cuore sano e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Secondo le ultime ricerche e raccomandazioni di esperti nel campo della medicina e della salute cardiovascolare, come Johns Hopkins Medicine e UCSF Health, esistono diversi tipi di esercizio che apportano benefici specifici alla salute del cuore.

Aerobica: L’esercizio aerobico è cruciale per la salute cardiovascolare. Migliora la circolazione sanguigna, riduce la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca, aumenta la fitness aerobica e aiuta il cuore a pompare più efficientemente. Inoltre, riduce il rischio di diabete di tipo 2 e aiuta a controllare i livelli di glucosio nel sangue. Esempi di attività aerobica includono camminata veloce, corsa, nuoto, ciclismo, tennis e saltare la corda. L’ideale sarebbe praticare almeno 30 minuti al giorno, per cinque giorni alla settimana, per un totale di almeno 150 minuti di attività moderata a settimana.

Allenamento di Resistenza (Forza): L’allenamento di resistenza è importante per migliorare la composizione corporea, ridurre il grasso corporeo, aumentare la massa muscolare magra, e può aiutare ad alzare i livelli di colesterolo HDL (buono) e abbassare i livelli di LDL (cattivo). È consigliato praticare esercizi di resistenza almeno due volte a settimana, includendo attività che coinvolgono tutti i principali gruppi muscolari.

Flessibilità, Equilibrio e Allungamento: Anche se questi esercizi non contribuiscono direttamente alla salute del cuore, sono importanti per mantenere una buona salute muscoloscheletrica, che consente di eseguire più efficacemente esercizi aerobici e di resistenza. La flessibilità e l’equilibrio aiutano a mantenere la stabilità e a prevenire cadute, che possono causare lesioni e limitare altri tipi di esercizio.

Per iniziare e mantenere un’attività fisica regolare, è importante integrare l’esercizio nella routine quotidiana, trovare attività che si godono, essere attivi con amici e famiglia, e monitorare i propri progressi. È anche essenziale adattare l’intensità e il tipo di attività alle proprie condizioni di salute, in particolare per coloro che hanno malattie croniche o condizioni cardiache. In questi casi, è importante consultare un medico per determinare le attività sicure e appropriate.

In sintesi, una combinazione di esercizio aerobico, allenamento di resistenza, e attività che migliorano flessibilità ed equilibrio, insieme a una routine regolare e adattata alle proprie esigenze personali, può fornire una base solida per la salute del cuore. La chiave è la coerenza e l’adattamento delle attività alle proprie preferenze e condizioni di salute, per garantire non solo i benefici a lungo termine per il cuore, ma anche per il benessere generale​​​​.