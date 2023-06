L’estate è arrivata e con essa il desiderio di sfoggiare una pelle abbronzata e luminosa. Mentre l’esposizione al sole è la principale fonte di abbronzatura, ci sono anche integratori che possono supportare il processo e contribuire a ottenere un colorito dorato in modo più rapido ed efficace. Ecco dunque cinque integratori per abbronzatura che funzionano davvero e ti aiuteranno a raggiungere una pelle radiosa e sana.

Quali sono gli integratori per abbronzatura che funzionano (Foto@Pixabay)

Beta-carotene: Il beta-carotene è un pigmento vegetale che viene convertito in vitamina A nel corpo. Questo integratore è noto per favorire l’abbronzatura, in quanto aiuta a stimolare la produzione di melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle. La melanina protegge anche la pelle dai danni causati dai raggi UV. Trovi il beta-carotene in alimenti come carote, peperoni rossi e zucca, ma l’integrazione può essere un modo efficace per ottenere una quantità sufficiente per favorire l’abbronzatura.

Astaxantina: L’astaxantina è un antiossidante naturale che si trova in alcuni tipi di alghe e organismi marini. Questo potente antiossidante ha dimostrato di avere effetti benefici sulla salute della pelle, compresa l’abbronzatura. L’astaxantina agisce proteggendo la pelle dai danni dei radicali liberi causati dai raggi UV e può aiutare a prevenire l’insorgenza di eritemi solari. Inoltre, è stato osservato che l’astaxantina aumenta la produzione di melanina, favorendo un’abbronzatura più rapida e duratura.

Vitamina E: La vitamina E è un altro potente antiossidante che può contribuire a migliorare l’abbronzatura. Questo integratore aiuta a proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi e a ridurre l’infiammazione causata dall’esposizione al sole. La vitamina E può anche favorire una pelle più idratata e giovane, migliorando la sua elasticità. Puoi trovare la vitamina E in alimenti come semi di girasole, mandorle e spinaci, ma l’integrazione può essere utile per raggiungere dosi terapeutiche.

Tirosina: La tirosina è un amminoacido coinvolto nella produzione di melanina. L’integrazione di tirosina può contribuire ad accelerare l’abbronzatura, in quanto fornisce al corpo un substrato per la sintesi della melanina. La tirosina può essere assunta sotto forma di integratori o tramite l’alimentazione, con alimenti come carni magre, pesce, latticini e semi di zucca. Tuttavia, se si sceglie di integrarla, è importante seguirne le dosi consigliate.

Licopene: Il licopene è un carotenoide che si trova principalmente nei pomodori. Questo integratore è noto per le sue proprietà antiossidanti e protettive nei confronti dei raggi UV. Il licopene può aiutare a ridurre l’infiammazione causata dai danni del sole e a mantenere una pelle sana. Puoi trovare il licopene anche in alimenti come anguria, papaya e grapefruit rosa. L’integrazione di licopene può essere particolarmente utile per coloro che desiderano migliorare l’abbronzatura.

Gli integratori per abbronzatura possono essere un’aggiunta efficace alla tua routine estiva per ottenere una pelle abbronzata e luminosa. Tuttavia, è importante ricordare che gli integratori non dovrebbero sostituire l’uso di una crema solare adeguata e altre precauzioni per proteggere la pelle dai danni del sole. Prima di iniziare qualsiasi integrazione, consulta sempre il tuo medico o un professionista della salute per determinare le dosi adeguate e verificare che gli integratori siano sicuri per te. Con una combinazione di integrazione intelligente, protezione solare e moderazione nell’esposizione al sole, potrai goderti una pelle dorata e sana per tutta l’estate.