Quali sono le cause principali del cancro al pancreas

Il cancro al pancreas, che di solito progredisce in modo insidioso senza alcun sintomo, può manifestarsi solo in fasi avanzate con disturbi come mal di schiena, gonfiore addominale o ittero.

Gli specialisti affermano che questo tumore a rapida diffusione viene rilevato per lo più in una fase avanzata, poiché alcuni disturbi legati al cancro del pancreas possono essere confusi con altre malattie dell’apparato digerente e il mal di schiena può essere confuso con problemi alla parte lombare della schiena.

Il cancro al pancreas, che è al quarto posto tra i decessi per cancro nel mondo e la cui incidenza è in aumento, può anche essere causato da alcuni errori che commettiamo nella nostra vita quotidiana.

Uno stile di vita sano svolge un ruolo importante nella riduzione del rischio di cancro al pancreas.

Esistono alcuni fattori personali, ambientali e genetici che possono inviarci dei segnali chiari.

Prima di tutto l’obesità: Studi su grandi masse hanno dimostrato che il rischio di cancro al pancreas è aumentato nelle persone con un indice di massa corporea (BMI) di 30 e oltre.

È noto che questo rischio è similmente aumentato nelle persone con circonferenza della vita aumentata, anche se non sono in sovrappeso.

Si prevede che l’incidenza del cancro al pancreas aumenterà parallelamente all’aumento del tasso di obesità in tutto il mondo.

Sebbene la relazione tra obesità e cancro del pancreas sia attribuita a diversi fattori come l’infiammazione a livello tissutale, l’effetto a livello genico e l’effetto delle sostanze secrete dalle cellule del tessuto adiposo, il meccanismo non è chiaramente noto.

Per questo è importante che le persone evitino il sovrappeso, prestino attenzione a una dieta sana, adottino uno stile di vita attivo evitando l’inattività nella vita quotidiana e trattino i pazienti obesi in termini di salute pubblica.

Il diabete è sia un fattore di rischio per il cancro del pancreas che una conseguenza della malattia. Il diabete a lungo termine aumenta il rischio di cancro al pancreas 1,5-2,5 volte.

Tuttavia, ci sono segnalazioni che non rilevano un aumento del cancro del pancreas in gruppi di pazienti con diabete controllato per 15-20 anni.

Il diabete, di nuova diagnosi in età avanzata, può essere un presagio di cancro al pancreas. In questo gruppo di pazienti, i valori della glicemia spesso migliorano dopo il trattamento del cancro.

Il fumo è uno dei più importanti fattori di rischio conosciuti per il cancro del pancreas. Con il fumo il rischio di malattia aumenta di circa due volte, con lo smettere di fumare questo rischio si riduce a 1,2 volte rispetto ai non fumatori.

La prevalenza del cancro del pancreas correlato al fumo è diminuita nei paesi europei e nordamericani in cui il tasso di fumatori è diminuito come società.

Sebbene la relazione tra consumo di alcol e cancro al pancreas non sia stata chiaramente dimostrata, in alcuni studi; Mentre è stato determinato che il tasso di malattia è aumentato nelle persone che consumavano alcol pesante, in alcuni studi non è stato possibile stabilire alcuna relazione.

Tuttavia, il consumo eccessivo di alcol è uno dei principali fattori di rischio per l’infiammazione del pancreas chiamata pancreatite e la pancreatite è associata al cancro del pancreas.

Infine abbiamo la predisposizione genetica: Poiché entrambi i fattori ambientali e lo stesso pool genetico sono condivisi, in alcune famiglie si osservano cluster di cancro al pancreas.

Nonostante tutti i progressi della ricerca genetica, il problema del cancro del pancreas familiare non è stato ancora spiegato chiaramente.

Si prevede che in futuro sarà possibile sottoporre a screening queste famiglie con i marcatori genetici da determinare in questo gruppo, che costituisce circa il 4-5 per cento di tutti i tumori del pancreas.