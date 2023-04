Il sistema immunitario è il nostro sistema di difesa naturale contro le malattie e le infezioni. Tuttavia, a volte questo sistema di difesa può attaccare erroneamente i tessuti sani del nostro corpo, provocando ciò che è noto come malattia autoimmune.

Quali sono le malattie autoimmuni e come si manifestano (Foto@Pixabay)

Le malattie autoimmuni possono colpire diversi organi e tessuti del corpo umano, con sintomi e segni specifici che possono variare in base alla malattia specifica.

Artrite reumatoide: questa malattia autoimmune colpisce le articolazioni e può causare gonfiore, dolore e rigidità articolare. Può anche influire su altri organi, come i polmoni e il cuore, causando problemi di respirazione e dolore toracico.

Sclerosi multipla: questa malattia autoimmune attacca il sistema nervoso centrale e può causare una serie di sintomi, tra cui debolezza muscolare, perdita di coordinazione e problemi di visione.

Lupus eritematoso sistemico (LES): questa malattia autoimmune può influire su diversi organi, tra cui la pelle, le articolazioni, i reni e il sistema nervoso. I sintomi possono variare da lievi a gravi e includono stanchezza, febbre, dolore articolare e eruzioni cutanee.

Sindrome di Sjogren: questa malattia autoimmune colpisce le ghiandole che producono saliva e lacrime, causando secchezza della bocca e degli occhi. Può anche causare problemi di respirazione, problemi di memoria e stanchezza.

Tiroidite di Hashimoto: questa malattia autoimmune colpisce la tiroide e può causare un aumento di volume della ghiandola tiroidea, una diminuzione della produzione di ormoni tiroidei e una serie di sintomi, tra cui stanchezza, aumento di peso e depressione.

Morbo di Crohn: questa malattia autoimmune colpisce l’intestino e può causare dolori addominali, diarrea e perdita di peso. Può anche influire su altri organi del corpo, come la pelle e gli occhi, causando eruzioni cutanee e problemi di vista.

Psoriasi: questa malattia autoimmune provoca la crescita eccessiva delle cellule della pelle, causando macchie rosse e squamose sulla pelle. Può anche causare prurito e dolore.

Sclerodermia: questa malattia autoimmune può causare il restringimento della pelle e dei vasi sanguigni, causando problemi di circolazione e dolore.

In generale, le malattie autoimmuni sono croniche e possono essere difficili da diagnosticare poiché i sintomi possono variare ampiamente. Tuttavia, se si sospetta di avere una malattia autoimmune, è importante consultare un medico per una valutazione completa.

Il trattamento per le malattie autoimmuni varia in base alla malattia specifica e alla gravità dei sintomi. In alcuni casi, il trattamento può includere farmaci che sopprimono il sistema immunitario per impedire l’attacco ai tessuti sani del corpo. Questi farmaci possono avere effetti collaterali significativi, quindi è importante lavorare con un medico per valutare i benefici e i rischi del trattamento.

Inoltre, ci sono alcune cose che si possono fare per gestire i sintomi delle malattie autoimmuni e migliorare la qualità della vita. Ad esempio, l’esercizio fisico regolare, una dieta equilibrata e il controllo dello stress possono aiutare a mantenere il sistema immunitario sano e ridurre i sintomi.

Inoltre, molte malattie autoimmuni sono associate a una maggiore sensibilità ai raggi UV, quindi è importante proteggere la pelle dal sole con abbigliamento protettivo e creme solari ad alta protezione.

Infine, è importante mantenere un buon rapporto con il proprio medico e seguire le sue raccomandazioni per la gestione della malattia autoimmune. Ci possono essere momenti in cui i sintomi peggiorano o in cui il trattamento deve essere modificato, quindi è importante mantenere una comunicazione aperta e regolare con il medico.